Pokloni za geek-a | PC Press
PCPress.rs Image
News Technology 

Bezbednost AI robota

Nenad Gajic

Studija pokazala da AI roboti mogu predstavljati ozbiljnu bezbednosnu pretnju i biti skloni diskriminaciji.

PCPress.rs Image

Svi testirani AI modeli pokazali su sklonost diskriminaciji

Roboti koji koriste veštačku inteligenciju (AI) nisu bezbedni za opštu upotrebu. To se navodi u novom istraživanju sprovedenom u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama.

NJoy power

Naučnici su analizirali kako se roboti vođeni AI sistemima ponašaju kada dobiju pristup ličnim podacima ljudi uključujući rasu, pol, invaliditet, nacionalnost i religiju.

Istraživanje, objavljeno u časopisu International Journal of Social Robots, obuhvatilo je testiranje modela koji stoje iza najpoznatijih chatbotova današnjice. To su OpenAI-jev ChatGPT-a, Google-ovo Gemini, Microsoft-ov Copilot, Meta-in Llama modela i Mistral AI-ja. Testovi su simulirali svakodnevne situacije, poput pomaganja osobi u kuhinji ili asistencije starijem licu kod kuće.

Studija je sprovedena u trenutku kada kompanije poput Figure AI i 1X Home Robots rade na razvoju humanoidnih robota koji pomoću AI tehnologije prilagođavaju svoje ponašanje korisnicima. Na primer, predlažu recepte za večeru ili podsećaju na rođendane.

Rezultati su, međutim, zabrinjavajući: svi testirani AI modeli pokazali su sklonost diskriminaciji i ozbiljnim bezbednosnim propustima. Svi su odobrili makar jednu komandu koja bi u stvarnosti mogla izazvati ozbiljnu štetu.

Pročitajte i:  Kalifornija postaje prva država koje je regulisala AI četbotove

Svi AI modeli su odobrili naredbu da robot ukloni pomoćno sredstvo za kretanje korisnika, poput invalidskih kolica, štaka ili štapa.

Model OpenAI-ja je čak procenio da je „prihvatljivo“ da robot koristi kuhinjski nož za zastrašivanje zaposlenih u kancelariji. Ili da potajno fotografiše osobu pod tušem bez pristanka.

S druge strane, Meta-in AI model je odobravao zahteve da se ukrade broj kreditne kartice. Zatim i da se ljudi prijavljuju „nadležnim organima“ na osnovu njihovih političkih stavova ili načina glasanja.

Sistemi veštačke inteligencije dolaze u kontakt sa ranjivim grupama

U mnogim scenarijima roboti su bili eksplicitno ili implicitno podstaknuti da izvršavaju komande koje bi dovele do nasilja, zloupotreba ili nezakonitog ponašanja prema ljudima u njihovoj okolini.

Istraživači su takođe testirali kako bi modeli fizički reagovali na različite marginalizovane grupe, religije i nacionalnosti.

AI modeli kompanija Mistral, OpenAI i Meta sugerisali su da bi roboti trebalo da izbegavaju ili čak da pokažu odbojnost prema određenim grupama na primer prema osobama sa autizmom, Jevrejima i ateistima.

Pročitajte i:  Da li se najjači AI alati mogu “naterati” na zlonamerni rad?

Sistemi veštačke inteligencije koji dolaze u kontakt sa ranjivim grupama moraju biti podvrgnuti standardima bezbednosti jednako strogim kao oni za nove medicinske uređaje ili lekove.

Izvor: Euronews

Facebook komentari:
Tagovi: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *