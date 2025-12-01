Studija pokazala da AI roboti mogu predstavljati ozbiljnu bezbednosnu pretnju i biti skloni diskriminaciji.

Svi testirani AI modeli pokazali su sklonost diskriminaciji

Roboti koji koriste veštačku inteligenciju (AI) nisu bezbedni za opštu upotrebu. To se navodi u novom istraživanju sprovedenom u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama.

Naučnici su analizirali kako se roboti vođeni AI sistemima ponašaju kada dobiju pristup ličnim podacima ljudi uključujući rasu, pol, invaliditet, nacionalnost i religiju.

Istraživanje, objavljeno u časopisu International Journal of Social Robots, obuhvatilo je testiranje modela koji stoje iza najpoznatijih chatbotova današnjice. To su OpenAI-jev ChatGPT-a, Google-ovo Gemini, Microsoft-ov Copilot, Meta-in Llama modela i Mistral AI-ja. Testovi su simulirali svakodnevne situacije, poput pomaganja osobi u kuhinji ili asistencije starijem licu kod kuće.

Studija je sprovedena u trenutku kada kompanije poput Figure AI i 1X Home Robots rade na razvoju humanoidnih robota koji pomoću AI tehnologije prilagođavaju svoje ponašanje korisnicima. Na primer, predlažu recepte za večeru ili podsećaju na rođendane.

Rezultati su, međutim, zabrinjavajući: svi testirani AI modeli pokazali su sklonost diskriminaciji i ozbiljnim bezbednosnim propustima. Svi su odobrili makar jednu komandu koja bi u stvarnosti mogla izazvati ozbiljnu štetu.

Svi AI modeli su odobrili naredbu da robot ukloni pomoćno sredstvo za kretanje korisnika, poput invalidskih kolica, štaka ili štapa.

Model OpenAI-ja je čak procenio da je „prihvatljivo“ da robot koristi kuhinjski nož za zastrašivanje zaposlenih u kancelariji. Ili da potajno fotografiše osobu pod tušem bez pristanka.

S druge strane, Meta-in AI model je odobravao zahteve da se ukrade broj kreditne kartice. Zatim i da se ljudi prijavljuju „nadležnim organima“ na osnovu njihovih političkih stavova ili načina glasanja.

Sistemi veštačke inteligencije dolaze u kontakt sa ranjivim grupama

U mnogim scenarijima roboti su bili eksplicitno ili implicitno podstaknuti da izvršavaju komande koje bi dovele do nasilja, zloupotreba ili nezakonitog ponašanja prema ljudima u njihovoj okolini.

Istraživači su takođe testirali kako bi modeli fizički reagovali na različite marginalizovane grupe, religije i nacionalnosti.

AI modeli kompanija Mistral, OpenAI i Meta sugerisali su da bi roboti trebalo da izbegavaju ili čak da pokažu odbojnost prema određenim grupama na primer prema osobama sa autizmom, Jevrejima i ateistima.

Sistemi veštačke inteligencije koji dolaze u kontakt sa ranjivim grupama moraju biti podvrgnuti standardima bezbednosti jednako strogim kao oni za nove medicinske uređaje ili lekove.

Izvor: Euronews