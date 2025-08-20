Bezbednost ili kontrola: U EU predloženo skeniranje privatnih poruka

Bezbednost je važna, u stvarnom životu i na internetu. Još je važnija kada su u pitanju ranjive populacije. Zato je valjda 19 zemalja članica Evropske Unije podržalo predlog da se poruke na enkriptovanim aplikacijama skeniraju pre enkripcije. Bezbednost je izgleda često izgovor za oduzimanje slobode.

U obrazloženju predloga, koji je prvi put predstavljen u maju 2022. godine, stoji da je cilj da se spreči zlostavljanje dece na internetu. Razlog je dakle razuman, ali kako se bliži dan glasanja u Evropskom parlamentu protivnici su sve bučniji. Ne radi se o tome da ne žele da deca na internetu budu bezbedna, ali tvrde da donošenje ove kontroverzne regulative znači mnogo više od toga.

Predlog nosi nezvanično ime „chat control“ (kontrola poruka), a kod onih koji se protive izaziva strah. Tvrdi se da će doneti dosad neviđeni nadzor komunikacije između građana Evropske Unije. Regulativa bi, između ostalog, pružaoce usluga kao što su WhatsApp, Signal, Telegram, ali i servisi elektronske pošte, obavezala da skeniraju poruke u potrazi za materijalima koji prikazuju seksualno zlostavljanje dece.

Predlog je posebno sporan zato što se odnosi i na komunikaciju koja je zaštićena end-to-end enkripcijom (sadržaj mogu da vide samo pošiljalac i primalac poruke). Na taj način bi se potkopala sigurnosna funkcija enkripcije. Iako je cilj plemenit, svima nam je odavno jasno da vlade i tehnološki giganti ne rade u interesu građana, čak ni onih najmlađih. Predatori bi sigurno pronašli način da i ovu meru zaobiđu, a nadgledanje bi ostalo običnim građanima.

Inicijativa Fight Chat Control se bori protiv ove uredbe, a svakome ko je bar jednom čuo kako režimske vlade tretiraju neistomišljenike je jasno i zašto. Zemlje koje nisu članice ova uredba isprva ne bi pogodila, ali kad nešto jednom krene, teško ga je zaustaviti.