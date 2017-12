Bezbednost IT sistema u fokusu

Kompanija Clico osnovana je u Poljskoj pre 25 godina i bavi se distribucijom naprednih mrežnih i bezbednosnih rešenja. Najveći svetski proizvođači bezbednosnih rešenja upravo su sa kompanijom Clico krenuli da razvijaju poslovanje u centralnoj i istočnoj Evropi. Danas Clico ima svoje kancelarije u gotovo svim zemljama južne i istočne Evrope, a njihovo prisustvo na domaćem tržištu predstavljalo je razlog za razgovor s gospodinom Ivanom Mladenovićem, regionalnim menadžerom

Čime se kompanija Clico izdvaja od drugih konkurenata iz industrije?

Upravo je Clico pokazao kako treba da izgleda Value Added distributivni koncept. Trećinu zaposlenih u svim kancelarijama Clico‑a u Evropi čine vrhunski mrežni i security inženjeri. Tako do partnera i krajnjih korisnika stiže brza i vrhunska podrška, kroz ceo projektni ciklus, od idejnog rada na projektu, preko definisanja i testiranja rešenja, do same implementacije.

Kako tačno funkcioniše Value Added koncept za partnera?

Najveći problem u svim zemljama jeste nedostatak stručnog kadra u bezbednosnom segmentu. Clico pruža kompletnu podršku partnerima i krajnjim korisnicima na projektima. Zahvaljujući stručnosti, kod krajnjeg korisnika kreiramo potrebu za nekom tehnologijom i u procesu idejnog rešenja polako uključujemo partnere, s kojima dalje zajedno radimo. Clico‑vi inženjeri su tu da definišu projektni zahtev, u saradnji s krajnjim korisnikom, zatim urade POC (Proof of Concept) i tek kada se rešenje pokaže svrsishodnim, kreće se s nabavkom i implementacijom.

Koje edukativne programe nudi Clico?

Clico organizuje čitav niz edukativnih aktivnosti, počev od partnerskih konferencija, preko tematskih radionica na kojima se obrađuju tehnologije potrebne za različite svakodnevne instalacije do autorizovanih tehničkih treninga u Clico ATC‑u (Autorizovanom trening centru) u Poljskoj, gde možete doći do znanja i sertifikata svih najbitnijih svetskih proizvođača opreme, ali i onih nezavisnih, kao što su: CISSP, CEHO, CCISO…

Najpotrebnijim su se pokazale tematske radionice, koje imaju za cilj da približe napredne, a veoma potrebne mrežne, bežične i bezbednosne tehnologije. Reč je o četvorosatnim predavanjima s praktičnim radom na opremi. Korisnici mogu da budu inženjeri iz partnerskih firmi, ali i iz redova krajnjih korisnika. Danas mali broj kompanija u Srbiji i regionu ima priliku da isproba neke od najnaprednijih bezbednosnih tehnologija, tako da je ovo idealna prilika da se uvere u prednosti koje svaka od tih tehnologija donosi. Pri tome, sve radionice su besplatne. Clico Srbija planira čitav niz tematskih radionica u narednom periodu, a dovoljno je da se registrujete putem e‑mail‑a info@Clico.rs.

Kako ocenjujete sigurnost u industriji?

Sagledavajući bezbednosnu situaciju IT sistema u Srbiji, ali i u regionu, sigurnost IT sistema je na korektnom nivou. Međutim, malo kompanija bavi se predupređivanjem bezbednosnih propusta, kroz implementaciju tehnologija i rešenja koja ukazuju gde postoji potencijalni problem i kako da se reši. Evropska unija ide u smeru donošenja regulativa koje će znatno doprineti rastu bezbednosnih implementacija, a sve u cilju zaštite podataka. Jedna od takvih jeste i GDPR (Global Data Protection Regulation), koja stupa na snagu u maju naredne godine. Kazne koje su definisane ovom regulativom nisu bezazlene i iznose i do četiri odsto godišnjeg prometa kompanije. Clico će i u narednom periodu edukovati tržište i pomoći kod specifičnih i kompleksnih bezbednosnih rešenja. Već realizovani projekti s krajnjim korisnicima, kao što su: Internet provajderi, banke, hoteli… pokazali su da je naše tržište spremno da se uhvati u koštac s trendovima koji dolaze. Međutim, i dalje smo u zaostatku u odnosu na Evropu i na tome treba da se radi.

