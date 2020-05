Bezos i Zuckerberg bogatiji za 60 milijardi dolara zahvaljujući COVID-19

Skoro šest meseci traje pandemija koronavirusa (COVID-19), a štreberi milijarderi i dalje rade bolje nego ikad. Istina je, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg i Steve Ballmer (iz Amazona, Facebooka i Microsofta) posluju bolje nego ikada. Od sredine marta, svi su zaradili više nego bilo koji drugi milijarder (tech ili iz neke druge oblasti) u SAD-u.

Prema zajedničkoj analizi Americans for Tax Fairness i Institute for Policy Studies, Bezos je dodao 34,5 milijardi dolara svom ukupnom bogatstvu od 18. marta do 19. maja. Zuckerberg je generisao 25,3 milijarde dolara, a Ballmer je zabeležio 12,8 milijardi dolara. Saberite to i dobićete 72,6 milijardi američkih dolara od samo tri direktora.

Bez obzira na bogatstvo, Bezos je alfa. Suosnivač Amazona i dalje je najbogatija osoba na svetu sa 147,5 milijardi dolara. Gates je drugi, njegovo bogatstvo procenjeno je na 106 milijardi dolara. Ukupna vrednost američkih milijardera porasla je za 434 milijarde dolara, što je 15% više u poslednja dva meseca. Otprilike 38 miliona Amerikanaca podnelo je zahtev za nadoknadu za nezaposlene u to vreme.

Milijarderi Musk, Ellison i Gates takođe u plusu

Procenjena vrednost Elon Muska porasla je za 48% na 36,4 milijarde dolara za dva meseca – dobitak podstaknut snažnim tržišnim performansama njegove kompanije za proizvodnju električnih vozila Tesla u jeku globalne recesije.

Čak je i softverski konglomerat Oracle, čija se cena akcija rasplamsala pre COVID-19, u martu zabeležio svoje najbolje prihode za dve godine. Njegov suosnivač Ellison je od tada generisao više od sedam milijardi dolara svom neto bogatstvu.

Ukoliko stavimo po strani tech gigante, jedan od najvećih pobednika u „našem novom normalnom“ je zapravo reper i dizajner Kanye West. Za vreme izolacija, West je zapravo profitirao, nakon što je njegovo ukupno procenjeno bogatstvo dostiglo 1,3 milijarde dolara. Umesto cloud računarstva, West generiše profit pomoću nekretnina, mode i automobila. Takođe, kako se izveštava, ima gotovo stoku u vrednosti od 300.000 dolara.

