Bezos predviđa život miliona ljudi u svemiru

Angelina [PC Press]

Osnivač Amazona, Džef Bezos, imao je retku javnu pojavu na Italijanskoj tehnološkoj nedelji u Torinu u petak i iskoristio je priliku da predvidi da će milioni ljudi živeti u svemiru „u narednih nekoliko decenija“, izveštava Fajnenšel tajms.

PCPress.rs Image

Razgovarajući sa Džonom Elkanom, potomkom italijanske dinastije Anjeli, Bezos, koji je takođe osnovao raketnu kompaniju Blu Oridžin, insistirao je da će ljudi živeti u svemiru „uglavnom zato što to žele“ i da će roboti obavljati težak posao, dok će ogromni centri podataka sa veštačkom inteligencijom lebdeti iznad njih.

Ova izjava zvuči pomalo kao da Bezos pokušava da nadmaši svog svemirskog rivala. Ilon Mask je godinama predviđao da će ljudi kolonizovati Mars i sugerisao da bi milion ljudi moglo da živi tamo do 2050. godine, što je, u osnovi, odmah iza ugla. Možda oba milijardera gube kontakt, ili znaju nešto što mi ostali ne znamo.

Bezos je bio podjednako optimističan i na drugim frontovima, braneći bum investicija u veštačku inteligenciju kao „dobru“ vrstu balona s obzirom na to da je „industrijski“ a ne „finansijski“.

Izvor: TechCrunch

