Biblioteka Galaksija

Kompleti za samogradnju Galaksije su najzad u rukama nestrpljivih konstruktora i očekujemo da nam neko javi da je njegov kompjuter proradio. Posle toga kreće zabava, najpre kroz pokretanje programa koji su pre nekoliko decenija napisani za ovaj mali kompjuter. Izdvojili smo nekoliko naslova iz ove fascinantne biblioteke…

Nekad su se programi učitavali sa audio-kaseta, a sada ih možete složiti u Galaksijinu flash memoriju. Pre svega treba da ih preuzmete sa sajta racunari.com/galaksija – videćete da je u arhivi oko 80 fajlova u GTP (Galaksija Tape) formatu. Da biste ih prebacili na Galaksiju, preuzmite sa istog sajta biblioteku programa u Python-u za komunikaciju sa Galaksijom.

Prenos sa PC-ja

Napravite neki folder na disku vašeg računara, recimo C:\GALCOMM i u njega raspakujte arhivu koju ste preuzeli sa sajta. U folderu će se naći programi transmit (prebacivanje prog­rama sa PC-ja na Galaksiju, receive (prebacivanje programa sa Galaksije na PC), backup (backup kompletnog sadržaja Galaksijinog EEPROM-a na PC) i restore (restore kompletnog sadržaja Galaksijinog EEPROM-a iz ranije napravljenog backup-a). Sve programe dobijate u izvornom kodu (tako da ih po želji možete analizirati i menjati) i kao EXE. Za startovanje EXE programa nije potrebna nikak­va dodatna instalacija na Windows računaru. Ako želite da koristite Python programe, što je moguće kako na Windows-u tako i na Linux-u ili MacOS-u, na vašem sistemu treba da bude instalirana aktuelna verzija prog­ramskog jezika Python. Takođe treba da instalirate biblioteku za serijsku komunikaciju, što se obavlja komandom pip install pyserial.

Svim programima je za rad potrebna adresa porta za komunikaciju. Ona se može navoditi u komandnoj liniji pri pozivanju, ali je mnogo lakše da je jednom za svagda upišete u tekstualni fajl COMPORT.TXT koji se nalazi u istom folderu gde i programi. U arhivi je dat primer tog fajla – treba samo da ga editujete i unesete oznaku porta na vašem sistemu. Ako ne znate broj porta, otvorite Device Manager i pogledajte pod Ports (COM & LPT).

Tokom osamdesetih godina napisano je mnogo vrednih programa za računar Galaksija. Zahvaljujući entuzijazmu „galaktičara“, ti programi su sačuvani i mogu se pokrenuti na emulatoru… ili na novoj Galaksiji

Da biste preneli program sa PC-ja na Galaksiju, koristite prog­ram transmit. Otvorite komandni prozor (command prompt), pređite u njega (npr. cd c:\galcomm) i kucajte transmit ime_programa, recimo transmit galrat (za igru Galaktički rat). PC će čekati da na Galaksiji otkucate OLD # i trenutak kasnije program GALRAT.GTP će biti prenesen na Galaksiju. Tokom prenosa ekran Galaksije je zamračen jer ona, da bi održala serijsku komunikaciju, nema vremena da iscrtava sliku. Program transmit će vam u poslednjem redu ispisa sugerisati kako da na Galaksiji snimite upravo preneti fajl u ­EEPROM. U najvećem broju slučajeva dovoljno je da na Galaksiji otkucate SAVE “IME”, ali kod nekih programa će biti neophodno da unesete početku i krajnju adresu snimanja, recimo SAVE “SPIRIDON”, &2C36, &3F68. Potom na Galaksiji otkucajte RUN i uživajte u programu.

Ako želite da odjednom prebacite više programa, ili sve programe koji postoje (ne brinite, u EEPROM-u ima dovoljno mesta), smestite te programe u folder koji već sadrži program transmit i na PC-ju kucajte transmit * (ukoliko koristite Linux, treba da otkucate python transmit.py “*” zbog specifičnosti ovog okruženja). Sada na Galaksiji kucajte OLD # da prenesete prvi program, snimite ga (obično sa SAVE # “IME”), pa kucajte OLD # za sledeći program i tako do poslednjeg.

Za početak zabave

Galaktički rat (galrat.gtp) je verzija čuvene igre Space Invaders prilagođena Galaksiji. „Odozgo“ naleću zli vanzemaljci koje treba nemilosrdno uništavati… dok oni ne unište vas. Jedina nada je pov­remeni prolazak njihovog velikog svemirskog broda, koji treba uništiti da biste dobili dodatni život. Autor ovog programa je Voja Antonić, a za bezbroj života otkucajte BYTE &305A, 0.

Inspektor Spiridon (spiridon.gtp) je originalna akciona igra za Galaksiju koju je napisao Dragan Janković. Treba da prođete kroz pet soba u kojim vas čekaju razne karakondžule i da se nekako domognete izlaza i tajne šifre. Ako to uspete da uradite bez varanja zaslužili ste naše divljenje, a ako želite da varate, u samom programu je dodat bejzik koji će vam omogućiti da dobijete bezbroj života, budete neranjivi…

Jumping Jack (jack.gtp) je još jedno remek-delo Voje Antonića. Junaka ove igre treba voditi sa platforme na platformu skačući kroz otvore koji se pomeraju levo-desno i tako stići do vrha ekrana… da bi onda stvari postale još komplikovanije na sledećem nivou. Život gubite kada padnete na „zemlju“, a ako želite da živite večito, otkucajte WORD &3005,0 a onda i BYTE &3007,0

Mini Adventure (AdventureCap1.gtp) je noviji program za Galaksiju koji je 2022. godine napisao G. Cauli. Probudili ste se u nepoznatom okruženju i u velikoj nevolji. Treba da se snađete, vidite šta se dešava i koji su problemi prisutni, pa da ih polako rešavate. Rečnik je prilično bogat, a čitava komunikacija teče na engleskom jeziku

Ziul (ziul2.gtp) je tekstualna avantura koju je napisao autor ovog teksta. Treba da lutate po začaranom lavirintu, izbegavate zloduhe, pronalazite amulete i najzad locirate čarobni prsten, koji je maskiran kao krivina – to je jedina neobična krivina u zamku koja vas ne vodi uvek na fiksno mesto. Kada se teleportujete u tu sobu i uzmete prsten, požurite da privedete igru kraju jer se zli čarobnjak svakog časa može vratiti i…

Tetris Plus (TetrisPlus.gtp) je klon čuvenog Tetris-a koji je za Galaksiju prilagodio Dragoljub Obradović. Pravila su sasvim klasična, a igra se ne razlikuje od varijanti za prve IBM PC klonove. Komande su K za levo, L za rotaciju i ; za desno, dok se pritiskom na razmaknicu (space) sledeći oblik spušta do dna ekrana. Koliki skor možete da postignete?

