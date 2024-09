Big Tech ima velike ambicije i plan za pokretanje američkih nuklearnih elektrana

Constellation Energy i Microsoft planiraju ponovno pokretanje nuklearne elektrane Three Mile Island. Kompanije se nadaju da su našle brz izvor dovoljno ekološki prihvatljive energije za napajanje brzo rastućih data centara za veštačku inteligenciju.



U martu 1979. godine dogodilo je delimično topljenje jednog reaktora

Kapacitet za proizvodnju električne energije u SAD-u mogao bi porasti za oko 2,4% do 2,7% do kraja decenije. To je analiza najnovijih dostupnih podataka Američke uprave za energetiku (EIA) iz kraja 2022. godine. Očekuje se da će potrošnja električne energije u data centrima više nego udvostručiti do 2030. godine. Navdono će potrošnja iznositi oko 9% sve električne energije u zemlji.



Tehnološke kompanije žure da zadovolje nagli rast potražnje za energijom iz data centara kako bi napajale generativnu veštačku inteligenciju. Međutim, uključivanje nuklearnog sistema podrazumeva regulatorne prepreke. Zatim, tu su i mogući problemi u lancu snabdevanja, lokalno protivljenje i preglede od strane vlasti koje nadgledaju rezerve vode.



Velika potrošnja energije

U martu 1979. godine, Three Mile Island elektrana je dospela u globalne vesti zbog delimičnog topljenja jezgra reaktora u Jedinici 2. Plan za ponovno otvaranje odnosi se na reaktor Jedinice 1 u postrojenju u Pensilvaniji. Taj reaktor je bezbedno radio decenijama pre nego što je zatvoren pre pet godina. Plan od 1,6 milijardi dolara predviđa ponovno pokretanje Jedinice 1 do 2028. godine. Navodno, potrebno je nadoknaditi potrošnju energije Microsoftovih data centara u regionu. Ovo je najnoviji ugovor između tehnoloških kompanija i dobavljača nuklearne energije. U martu je Talen Energy (TLN.O) pristao da proda data centar Amazon-u pored Talenove nuklearne elektrane, koja radi na drugom mestu u Pensilvaniji.



Izvori iz industrije navode da su u pripremi još nuklearni ugovori za data centre. Ali svaki tehnološko-nuklearni ugovor je jedinstven i dolazi sa sopstvenim izazovima. “Niko to nije uradio ranije”, rekla je Kate Fowler. On je globalna liderka za nuklearnu energiju u Marsh-u, brokerskoj kući za osiguranje energije i savetnik za rizike.



Problemi sa lancem snabdevanja pojavili su se od kada je Three Mile Island zatvorio svoju Jedinicu 1 2019. godine, rekla je Fowler-ova. Na primer, Vašington je uveo ograničenja na obogaćeni uranijum nakon rata u Ukrajni. Dobijanje licenci od Američke komisije za nuklearnu regulaciju (NRC) biće izazovno. Zatim i pregovori sa lokalnim protivnicima, koji se sećaju delimičnog topljenja jezgra iz 1979. godine.



Veliki izazovi

“NRC trenutno ima pune ruke posla”, rekao je Sola Talabi. On je nuklearni inženjer i predsednik konsultantske firme za energetske rizike Pittsburgh Technical. Sola je napomenuo da aplikacije za licence uključuju različite tipove reaktora koje agencija nikada ranije nije razmatrala, uključujući visokotehnološke modularne elektrane i još jedan dekomisionirani reaktor u Mičigenu.



Iako je američki predsednik Biden nedavno potpisao zakon kojim se ubrzava proces licenciranja NRC-a, razmatranje reda novih projekata prema rokovima koje su kompanije postavile predstavljaće izazov za osoblje NRC-a i tehničke resurse.



Dok Constellation traži odobrenja NRC-a za ponovni rad Three Mile Island-a, period za javne komentare mogao bi da produži procese. Moglo bi takođe proći godine pre nego što se projekat ponovo poveže sa regionalnom mrežom.

Druge prepreke



Regulatori bi mogli da najave duže procese pregleda. Potreno je sve ispitati pre pokretanja zatvorene nuklearne elektrane, navode stručnjaci za rizik i energiju. Iako postrojenje Talen Energy-ja radi, Amazonov data centar tamo suočava se sa izazovima na federalnom nivou od strane dve regulisane komunalne kompanije. Te kompanije predviđaju da bi se mogli povećati troškovi prenosa energije, što bi podiglo račune za struju. Talen osporava predviđanje da bi javnost mogla imati veće račune za struju ili probleme sa pouzdanošću zbog data centra. Ipak, taj data centa bi mogao trošiti dovoljno električne energije da napaja sve kuće u Novom Meksiku.

Pitanja životne sredine i zajednice



Na Three Mile Island-u, ponovno korišćenje opreme i infrastrukture koja je bila neaktivna pet godina moglo bi biti nezgodno, rekao je Edwin Lyman. On je stručnjak za nuklearnu bezbednost iz Unije zabrinutih naučnika.

“Constellation bi trebalo da očekuje probleme koji će biti skupi i dugotrajni za rešavanje”, naveo je Lyman.

Three Mile Island će takođe zahtevati izmenjene dozvole za površinske i podzemne vode, rekla je Stacey Hanrahan. Ona je portparolka Komisije za bazen reke Susquehanna.



“Bilo koji zahtev za izmenom biće temeljno pregledan, a očekivane potrebe projekta za vodom biće procenjene s obzirom na održivost i moguće negativne uticaje na životnu sredinu i druge korisnike”, navodi Hanrahan-ova.

Talabi je naveo da su četiri godine dovoljno da Constellation reši bilo kakva tehnička pitanja na Three Mile Island-u, koja bi mogla biti značajna kada su osetljive komponente, kao što su parogeneratori i posude reaktora, bile zatvorene godinama.



Talabi je takođe naglasio važnost rešavanja pitanja životne sredine i zajednice koja se mogu pojaviti oko lokacije, posebno s obzirom na nesreću iz 1979. godine.

“Verovatno više nego bilo gde u zemlji, potreba za angažovanjem zajednice kako bi se osiguralo društveno prihvatanje biće ključna za ponovno pokretanje”, navodi je Talabi.

Izvor: Reuters

