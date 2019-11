Bil Gejts krivi sebe što Windows-a nema na mobilnim uređajima

Bil Gejts, suosnivač Microsofta rekao je da je njegova krivica što je kompanija propustila šansu da na vreme razvije Windows Mobile kako bi on postao osnovni OS za prenosne uređaje. Kao glavni razlog za to tvrdi da je bila distrakcija zbog antimonopolskog slučaja koji je u tom periodu protiv Microsoft-a vodilo američko Ministarstvo pravde.

U intervjuu koji je dao na The New Yourk Times DealBook konferenciji, on je naveo da je tužba imala veliki loš uticaj na Microsoft, jer kompanija nije mogla da se fokusira na kreiranje operativnog sistema za mobilne telefone. Gejts smatra da je to glavni razlog zašto danas na mobilnim telefonima dominira Android umesto Window Mobile-a.

Zbog te tužbe nisu uspeli da pripreme Windows Mobile za (neimenovani) Motorola telefon. Pretpostavljamo da se radi o Moto Droid modelu iz 2009. godine, koji je bio prvi Motorola-in Android uređaj, ali i telefon koji je imao veliki uticaj u popularizaciji Android-a u SAD-u. Bil Gejts kaže da je Microsoft bio blizu da Windows Mobile „pobedi“, ali smatra da on sam nije obratio dovoljno pažnje na to i da je propustio šansu. Rekao je da su zakasnili samo tri meseca i da su uspeli da OS završe ranije, siguran je da bi se Motorola odlučila za Windows Mobile. Međutim, Android je iskoristio svoju šansu i danas ljudi gotovo da ne znaju šta je to Windows Mobile.

