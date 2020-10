Bing i ubrzanje za Windows 10 search

Microsoft ima običaj da svojim korisnicima nameće servise tako što ih implementira u Windows 10 ažuriranja. Tako je bilo sa Edge pregledačem, antivirus skenerom (Defender) i Bing pretraživačem. Do alternativa je lako doći, osim kada je u pitanju Bing, koji se za rezultate Windows 10 pretraživanja vezuje kao da se radi o najčvršćoj simbiozi. To, izgleda, može da se promeni.

Ovo ne znači da će svi poželeti da se oslobode Binga-a, budući da može da bude koristan, jer omogućava pretraživanje informacija bez pokretanja pregledača. Problem nastaje kada se Windows search bar koriti za pretraživanje fajlova na računaru, budući da se sve usporava. Sa Windows 10 verzijom 1909 (May 2019 update) korisnici su dobili mogućnost da isključe Bing, ali samo ako su znali kako. Mnogi nisu ni stigli da nauče, budući da je već sa sledećim ažuriranjem ova opcija nestala.

Dobra vest je da postoji i drugi način da se Bing savlada, a preko “DisableSearchBoxSuggestions”. Ova akcija se ipak ne preporučuje svima, budući da oni koji ne znaju šta rade mogu da promene stvari koje ne žele i tako naprave više štete nego koristi. Zato je obavezan registry backup za sve one koji požele da menjaju Bing, što mogu da učine ako u Windows 10 search bar ukucaju “regedit” i potom otvore Registry Editor aplikaciju, te u levoj koloni prošire Computer tree i izaberu HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer. Ukoliko Explorer folder ne postoji zainteresovani mogu da ga naprave ako desnim tasterom miša kliknu na Windows i izaberu New > Key, te folder imenuju kao Explorer. Nakon što se desnim tasterom klikne na Explorer dobija se mogućnost da se kreira DWORD (32-bit) Value, te imenuje u “DisableSearchBoxSuggestions” (bez navodnika). Onda se dva puta klikne na novokreirani value, pa se vrednost od 0 promeni u 1. Na kraju se restartuje računar.

