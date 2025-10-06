Bitcoin dostigao rekordnih 125.000 dolara

Bitcoin je dostigao novi rekord.

Bitcoin je dostigao novi rekord i prešao je vrednost od 125.000 dolara. Tokom avgusta imao je vrednost od 124.500 dolara, što je u tom momentu bila rekordna vrednost.

Ove nedelje je dostigao vrednost od 125.689 dolara što je novi rekord.

Ipak investitori su veoma oprezni kada su u pitanju izgledi Bitcoina u narednom periodu. Očekuje se ubrzo pad vrednosti zbog zatvaranja vlade Sjedinjenih Država. Investitori smatraju da će ova politička situacija uticati na pad vrednosti.

Na vrednost kriptovaluta u velikoj meri uticaće i pregovori koje vrše regulatorna tela i zakonodavci a koji se tiču finansiranja savezne vlade. Akcionari i investitori smatraju da će ovi pregovori imati takođe značajan uticaj na vrednost.

Dok Bitcoin beleži novi rekord zainteresovane strane ipak nisu euforične i zadovoljne već u određenoj strepnji od oštre padine na kojoj se ova valuta već sutra može naći.

Izvor: rte.ie