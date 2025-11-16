Bitcoin je pao ispod 95.000 dolara

Bitcoin pada.

Bitcoin je u petak pao ispod 95.000 dolara i nastavlja svoj četvorodnevni pad usred šireg povlaćenja akcija.

Od početka prošle nedelje do njenog kraja Bitcoin je opao za 9%, i samo se u jednom momentu malo podigao na 107.000 dolara.

Do najnovijeg pada tržišta kriptovaluta došlo je zbog povlačenja novca od strane investitora koji su rešili da novac usmere više ka razvoju i upotrebi veštačke inteligencije. Očekuje se da se pad neće zaustaviti do kraja sledeće nedelje a za sada nisu usaglašene prognoze o cifri na kojoj će se ovaj pad zaustaviti.

Izvor: cnbc.com