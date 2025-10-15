Bitcoin nastavlja da pada

Na koliko će se Bitcoin zaustaviti?

Nakon nedelje u kojoj je dostigao rekordnu vrednost Bitcoin nastavlja sa padom. Nakon što se rasplamsao još jedan talas trgovinskog rata između Kine i Amerike, Bitcoin je nastavio da gubi svoju vrednost.

Tramp je ponovo najavio da će povećati porez na kineski izvoz u Ameriku na 100% i da će uvesti kontrolu izvoza svakog i svih kritičnih softvera. To je odgovor na nedavno ograničenje izvoza retkih metala koje je Kina uvela.

Još jedno prepucavanje izazvalo je finansijsku destabilizaciju tržišta što se prelilo i na kriptovalute. Trenutna vrednost Bitcoina je 104.782 dolara. U narednim danima se očekuje da će vrednost još padati.

Izvor: uk.finance.yahoo.com