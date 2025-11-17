Bitcoin pao na 93.000 dolara

Bitcoin nastavlja sa padom.

Bitcoin je zabeležio još jedan pad od 2%. Njegova trenutna vrednost iznosi 93.648 dolara.

Očekuje se da će se pad vrednosti Bitcoina nastaviti tokom ove nedelje. Jedan od uzorka ovog pada je povlačenje investitora iz kriptovaluta. Njihovo povlačenje nije samo trenutno. Novac je usmeren ka zlatu.

Sve veća ekonomska nestabilnost svetskih valuta i nova politička dešavanja ponovo su postavila zlato na tron. Ne samo da njegova vrednost vrtoglavo raste već i njegova kupovina. Ozbiljni investitori su se usmerili trenutno na kupovinu zlata što je drastično uticalo i na pad kriptovaluta. Kako zlato nastavlja svoj rast ne samo u vrednosti već i u značajnu, očekuje se i tokom ove nedelje da će Bitcoin padati.

Izvor: finance.yahoo.com