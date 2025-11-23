Bitcoin tone ka 80.000 dolara – da li nas čeka još jedna “crypto zima”?

Tržište kriptovaluta suočilo se sa naglim povlačenjem investitora, a najnoviji pad vrednosti Bitcoin pozicionirao ga je na putanju koja označava prekretnicu — psihološku i tehničku — ispod nivoa od 100.000 dolara. Čak iako Bitcoin još nije pao ispod tog praga, sve indicije ukazuju da bi podrška mogla biti ispod 80.000 dolara, što bi označilo početak mogućeg perioda “crypto zime” — dužeg perioda slabe aktivnosti i niske vrednosti u svetu digitalnih valuta.

Šta se dešava i zašto je značajno

Pad Bitcoina nije iznenađujuć po svojoj sklopljenosti, ali intenzitet i širina vraćanja izazivaju uzbunu. Nivo od 80.000 dolara smatra se ključnim jer je približan prosečnoj ceni po kojoj institucionalni investitori i ETF-fondovi poseduju tokene. Ako Bitcoin padne ispod te tačke, mnoge kompanije koje ga drže kao “trezorsku imovinu” mogle bi biti primorane na prodaju, što bi dodatno ubrzalo pad. Takva lančana reakcija mnogi analitičari vide kao ulazak u fazu gde tržište više ne menja smer zbog eksternih pozitivnih vesti, nego zbog straha, likvidacija i gubitka poverenja.

U praksi to znači da su investitori postali oprezniji — promene kamatnih stopa, smanjena likvidnost i promene regulatornog okvira postaju pokretači pada vrednosti, ne samo optimizam oko usvajanja tehnologije. Kada Bitcoin izbrise sve dobitke koje je ostvario tokom godine, to signalizira da nije dovoljna samo “priča o budućnosti”, već su potrebni konkretni dokazi rasta, stabilnosti i stvarne upotrebe.

Za korisnike i investitore ovo je momenat za introspekciju: da li se ponašate kao špekulanti koji očekuju brz skok, ili kao dugoročni učesnici koji razumeju da volatilnost i “zima” tržišta mogu da traju. Za korisnike koji već “hodluju” token — ključni fokus može da bude na likvidnosti, riziku pada vrednosti i diversifikaciji.

Ako se Bitcoin zaista spusti ispod psihološke i tehnološke barijere od 80.000 dolara, to neće značiti kraj ekosistema krimovaluta — ali može da označi kraj rastuće faze gde se investitori bez straha nadmeću za pozicije. Umesto toga, mogli bismo ući u period gde se vrednost konsoliduje, rizik povećava, a strategije menjaju.

Izvor: Mashable