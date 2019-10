Bitkoin i problem hakerskih napada na menjačnice

Hakerski napadi muče kripto-ekosisteme još od kada su se pojavile prve platforme za trgovinu, te je to i jedan od najvećih problema zbog kojeg regulatori sa podozrenjem gledaju na digitalne valute. Iako napadi nisu ni u kakvoj vezi sa tehničkim problemima na Bitkoin mreži, uvek je loš znak kada milioni, ili čak milijarde dolara u Bitkoinima nestanu za nekoliko minuta.

Iako su menjačnice znatno unapredile bezbednosne sisteme tokom proteklih godina, pretnja od nekog sledećeg velikog hakerskog napada i dalje visi u vazduhu, ali bi to uskoro moglo da se promeni. Naime, radi se o novoj platformi po imenu Nash, koja menja način na koji se do sada trgovalo kriptovalutama.

Korisnici su svoje valute do sada otpremali na platforme kako bi obavili transakcije, te su menjačnice preuzimale potpunu kontrolu, što je napadačima omogućavalo da dođu do digitalnih novčanika u okviru platformi, a u sklopu nove platforme korisnici ne prepuštaju svoja kripto-sredstva sve do trenutka dok se ne odluče da njima trguju. Na taj način se značajno povećava bezbednost transakcija, te Nash za sada podržava Ethereum i Neo blockchain, dok se podrška za Bitkoin očekuje uskoro.

Istina je da su decentralizovane transakcije funkcionisale i ranije, ali Nash korisnicima nudi i „state channels“ (dvosmerne kanale za razmenu između korisnika) koji omogućavaju da se transferi sredstava događaju odmah, što znači da korisnici ne moraju da čekaju nekoliko sekundi, ili čak minuta, da bi dobili blockchain potvrdu i obavili prodaju ili kupovinu.

Pored platforme, Nash radi i na mobilnim novčanicima, ekstenzijama za internet pretraživače, te integrisanim servisima za obradu transakcija, a kako bi dodatno povećao bezbednost budući da hakeri nikada ne odustaju, te na kraju mogu da dođu i do Nash korisnika, te naprave veliku štetu ukoliko uspeju da proguraju maliciozna softverska ažuriranja.

