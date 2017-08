Bixby dostupan i u Srbiji

Kompanija Samsung Electronics najavila je da je opcija za glasovno upravljanje Bixby, nakon Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, dostupna u više od 200 zemalja i teritorija širom sveta, uključujući i Srbiju. Uz ovaj inteligentni interfejs, milioni potrošača moći će da iskoriste pametniji način interakcije sa svojim telefonima i da svoje zadatke obave brže i lakše.

Bixby je trenutno dostupan na odabranim uređajima, uključujući Galaxy S8 i S8+, i korisnici od danas, 22. avgusta, mogu da uključe Bixby-eve glasovne mogućnosti, pritiskom na dugme “Bixby” kako bi pokrenuli instalaciju, ili jednostavno glasom “Hi, Bixby” (Zdravo, Bixby).

Glasovne komande prepoznaju engleski i korejski jezik, sa naglaskom da neće biti prepoznati svi naglasci, dijalekti i izrazi. Dostupnost servisa može da varira u zavisnosti od države i mobilnog operatera. Razumevanje prirodnog ljudskog jezika omogućava Bixby-u da kontinuirano unapređuje svoje sposobnosti za interpretaciju regionalnih dijalekata. Međutim, kako Bixby brže uči komande koje se češće koriste, biće mu potrebno više vremena da u potpunosti razume regionalne dijalekte koji se ređe koriste.

Bixby donosi unapređenu produktivnost pametnih telefona i bolju personalizaciju kroz interfejs sa brzim komandama – Quick Commands. Na primer, može kreirati komandu “laku noć” koja je prečica za “uključi program rada bez ometanja, podesi alarm za šest ujutru i uključi filter za plavu svetlost”.

Bixby takođe razume način na koji korisnik zapravo govori, postavlja pitanja i zahteve. Na primer, ako potrošač snimi fotografiju i onda kaže Bixby “pošalji mami sliku koju sam upravo snimio”, Bixby razume komande koje podrazumevaju korišćenje više aplikacija i znaće na koju se sliku misli, te će je poslati traženoj osobi putem poruke. Ovo razumevanje prirodnog ljudskog jezika olakšava interakciju sa telefonom i čini je intuitivnijom. Svojom tehnologijom dubokog učenja na bazi iteracija, Bixby će s vremenom sve bolje razumeti i upoznavati lične preferencije korisnika i načine govora.

Bixby je jedinstven po tome što je to inteligentni interfejs, a ne samostalna aplikacija. Kada aplikacija postane sposobna da komunicira sa Bixby-em, Bixby će podržati skoro svaki zadatak koji ta aplikacija može da izvede i to na osnovu glasovnih komandi, komandi dodirom ili tekstualnih komandi. Bixby-eva duboka integracija takođe je ugrađena u podešavanja pametnog telefona, tako da opcije telefona mogu biti izmenjene, na primer, da se podesi vreme za gašenje ekrana kada je telefon neaktivan ili prikazivanje svih notifikacija, a da pritom korisnik ne prekine to što trenutno radi.

Samsung namerava da nastavi sa proširivanjem glasovnih sposobnosti Bixby opcije na dodatne zemlje, jezike, uređaje, funkcije i aplikacije drugih proizvođača.

