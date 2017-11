BIZIT 2017: Digitalizacija srpskog društva

Treći blok konferencije BIZIT 2017, pod nazivom Internet of Things otpočeo je izlaganjem Milana Kalala program menadžerom za IoT, CE Europe, IDC, pod nazivom Iznad svakog očekivanja: Transformacija automobilske industrije.

Druga tema u okviru bloka Internet of Things ticala se savremenih rešenja za automatizaciju poljoprivredne proizvodnje, koja su do skora bila daleko od domaćih korisnika. Zahvaljujući saradnji kompanija Telekom Srbija i TeleGroup, lokalne samouprave imaju rešenje AgroLIFE, koje im omogućava planiranje, organizaciju i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, a za cilj ima povećanje prinosa, ukupnih prihoda i smanjenje operativnih troškova. Na ovu temu govorili su Milka Perišić Radivojević stručni saradnik za razvoj usluga Telekoma Srbija, Dejan Filipović šef Službe za prodaju ICT usluga državnoj upravi i javnim preduzećima Telekoma Srbija, kao i Jovana Kostić direktor proizvodnje kompanije TeleGroup.

U ovom bloku održan je i panel pod nazivom Are you smart? u kojem su učestvovali Zdravko Jelušić predsednik Skupštine grada Novog Sada, Srđan Krčo, predsednik Organizacionog odbora Međunarodne konferencije o Internetu inteligentnih uređaja (IoT week) i direktor kompanije DunavNet, Nikola Rajaković, profesor na ETF-u u Beogradu, Jelena Petrović direktor Sektora prodaje u državnoj upravi i javnim preduzećima, Telekom Srbija, Dragan Martinović, generalni direktor za Istočnu Evropu Kaspersky Lab i Zoran Đorović, predsednik opštine Knić. Srđan Krčo se osvrnuo na standardizaciju IoT-a, njihovog povezivanja i protokola za komunikaciju. Jelena Petrović i Zoran Đorović su pojasnili implementaciju servisa AgroLIFE za primenu u poljoprivredi.

Blok o IT obrazovanju i zapošljavanju započet je panelom na kom su učestvovali Branko Milutinović, suosnivač i generalni direktor kompanije Nordeus, Rade Vujović, generalni menadžer u Roaming Solutions grupi, Miodrag Kostić, predsednik MK Grupe, Stefan Salom, suosnivač kompanije Infostud i dr Zoran Jovanović, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Uvodnim izlaganjem moderator panela, Tatjana Ostojić upitala je učesnike šta misle o broju IT stručnjaka u Srbiji, uslovima i planovima za budućnost. Branko Milutinović smatra da nam treba još i više IT stručnjaka, i da celo društvo treba da postane digitalno. Nisu nam potrebni samo IT stručnjaci, već i digitalizovani pravnici, ekonomisti i lekari. Međutim, stav ljudi je negativan i on definitivno mora da se promeni. Sa Brankom se složio i Stefan Salom koji smatra da ako se ljudi fokusiraju samo na negativno i samo na ono što ne valja rezultat nikako ne može da bude pozitivan. On smatra da je najbolja motivacija ako gledamo u ono što valja i ono u čemu smo dobri. Otkrio je da je tajna njegovog uspeha u tome što je verovao da je moguće nešto uraditi. „Čovek mora da se fokusira na ono što je do njega, moramo da zadržimo pozitivan stav i da sebi obezbedimo bolju budućnost.“ dodao je Stefan.

Dekan ETF-a smatra da mi kao društvo nismo spremno dočekali IT bum i da smo konzervativno društvo koje se sporo menja. Njegovo mišljenje je da ljudi moraju da se prilagođavaju onome što je novo i ne sme se dozvoliti kočenje razvoja. Smatra da Srbija može da postane razvijena isto kao i Finska i to zahvaljujući IT-u, a primer za to je kompanija Nokia.

Predsednik MK Grupe je mišljenja da je digitalizacija okrutna, ali donosi sa sobom nove vrednosti, a da ljudi danas nisu spremni za to. Branko Milutinović smatra da mali broj ljudi može da napravi velike promene, a Kostić se nadovezao da taj mali broj ljudi mora da bude na pravim mestima. Novac ima veliku moć da promeni stanje stvari, ali ne i u Srbiji, jer se novac, po njegovim rečima, ne nalazi u pravim rukama.

U prilog digitalizaciji ide i skoro uveden predmet programiranja (programski jezik Python) u šesti razred osnovne škole, za šta Branko smatra da nije dovoljno propraćen, a da je zapravo to ogroman pomak za Srbiju, jer sada imamo najbolji edukacioni program na svetu. Osvrnuo se i na to da smo mi kao narod prirodno orijentisani ka nauci, počevši od Tesle i Pupina, i da naša deca imaju prirodan talenat za nauku, pa samim tim nije potrebno nametati digitalizaciju kao promenu. Sa tom konstatacijom se složio i Stefan koji je takođe mišljenja da nametanje dobrih ideja može da bude kontraproduktivno, već da je potrebno krenuti drugim putem – pronalaziti dobre ideje i finansirati ih, kako bi prirodno dobre stvari imale vetar u leđa.

Dragana Đermanović, bloger i internacionalni strateg iz oblasti poslovne primene Interneta govorila je o položaju žena u IT industriji.

Prvog dana BIZIT konferencije imali smo i dve radionice. Prva je bila orijentisana ka bezbednosti i vodio ju je Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik, PC Press-a, dok je drugu pod nazivom Privatnici ne daju svoje firme vodio Boris Vukić, partner i osnivač Adizes SEE.

