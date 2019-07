BIZIT 2019: Hakovana američka banka Capital One, haker uhapšen

Jednoj od deset najvećih finansijskih institucija u SAD-u, Capital One, provaljeno je u računarski sistem odakle su ukradeni podaci preko 100 miliona klijenata.

Američka finansijska holding kompanija i banka Capital One bila je žrtva hakerskog napada koji se dogodio 22. i 23. marta, navode iz banke. Sigurnosni stručnjaci ove banke otkrili su kako je nepoznat napadač iskoristio ranjivost i neovlašteno upao u njihov sistem. Odatle je, prema prvim podacima, pokrao podatke o klijentima banke – većinom privatne podatke ljudi koji su koristili njihove kreditne kartice ili su podneli zahtev za njih. Kompromitovani su podaci oko 106 miliona ljudi, od kojih je 100 miliona iz SAD a šest miliona iz Kanade.

Odmah po otkriću Capital One je zakrpio ranjivosti svog sistema i ceo slučaj prijavio FBI-ju, koji je u ponedeljak u Sijetlu uhapsio 33-godišnju hakerku Paige A. Thompson, poznatu i pod hakerskim nadimkom erratic. Osumnjičena je zadržana u pritvoru do saslušanja.

Zanimljivo, hakerka erratic se svojim postignućem pohvalila na GitHub-u, gde je postavila izvesne informacije pokradene s Capital One-ovih servera. Tu je neko primetio ove podatke, obavestio banku, da bi potom ceo hakerski napad bio otkriven. FBI-jevi sajber istražitelji potom su korisnički nalog s GitHub-a povezali s Thompson-ovom, kod koje su kasnije pronašli kopiju ukradenih podataka.

Hakerku, koja je prethodno radila kao softverski inženjer za tehnološku kompaniju Amazon (AMZN) Web Services, cloud hosting kompaniju čije je usluge Capital One koristio, sada čeka sudski proces u kojem joj preti kazna zatvora do pet godina i plaćanje novčane naknade u visini do 250.000 dolara.

Izvoe: CNN

