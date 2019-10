BIZIT 2019: Koliko je digitalizacija važna za rast poslovanja

Bez obzira na viziju budućnosti kompanije, njeni planovi moraju da uključe digitalnu transformaciju. Upravo s tim na umu, 6. i 7. novembra u Klubu poslanika, na BIZIT konferenciji „Digitalna ekonomija 2020“ razgovaraćemo o strateškim perspektivama digitalne ekonomije!

Nedavne studije pokazuju da će svetski izdaci na tehnologije i servise koji omogućavaju digitalnu transformaciju dostići skoro dva biliona dolara do 2022. godine, pri čemu kompanije izdvajaju deset odsto prihoda za podsticanje svojih digitalnih strategija. Ove godine, hardver i servisi predstavljaće više od 75 odsto troškova digitalne transformacije. To pokazuje da se digitalna transformacija prepoznaje kao dugoročna investicija.

Sada više nego ikad, IT strategije su od suštinskog značaja za poslovne strategije organizacija, a najvažnija je potreba da IT podrži ambicije poslovanja. Uz više poslovnih aplikacija, više povezanih uređaja i veća očekivanja, današnji CIO (Chief Information Officer) više nije usmeren na tradicionalno upravljanje tehnologijom, već na projekte koji zaista mogu da promene poslovanje i učine ga spremnim za budućnost. S tim na umu, postoje četiri razloga zbog kojih je digitalna transformacija ključna za svaku kompaniju koja želi da raste i ostaje ispred konkurencije u sadašnjem digitalnom svetu.

Svi očekuju on‑demand

Današnji potrošač očekuje istu vrstu iskustva koju ima s tehnologijom u ličnom životu, što kompanijama može da predstavlja izazov. Nikada nije bilo više izbora, kako u pogledu načina kako i gde se dostavljaju aplikacije, tako i s kim se sarađuje u pružanju usluga.

Kompanije sve više traže agilnije hibridne IT usluge i fleksibilne mogućnosti umrežavanja, a ponuditi dobro korisničko iskustvo ključni je deo poslovne transformacije. To nadilazi puku upotrebljivost aplikacija za zaposlene ili spoljne korisnike i uključuje iskustvo rada sa IT timom i alatima. Za današnje IT lidere, potreba održavanja operativne discipline u vezi sa sigurnošću i performansama ostaće prioritet.

Pomoć zaposlenima da budu efikasniji

Aktiviranje radne snage je aktuelna tema. Poslodavci traže nove načine za poboljšanje produktivnosti, pri čemu digitalna tehnologija igra ključnu ulogu u pomaganju zaposlenima da postanu efikasniji u svojim primarnim radnim zadacima. Digitalna transformacija pruža dragocenu priliku osnovnim poslovnim funkcijama, poput finansija i ljudskih resursa, da se odvoje od manuelnih procesa i automatizuju ključna područja, poput platnih spiskova, omogućavajući liderima da se fokusiraju na širu poslovnu sliku.

Uloga mreže u podržavanju inovacija, omogućavanjem rada na daljinu i pružanja pristupa tehnologiji i uslugama na zahtev, presudna je za postizanje okruženja koje zaposlenima omogućava da postignu dobre rezultate. Međutim, pritisak da se pruži iskustvo na korisničkom nivou, sjajne performanse i bezbednost na visokom nivou mogu dovesti do toga da on‑demand servisi postanu kamen spoticanja IT odeljenja.

Sigurnost je glavni poslovni prioritet

Jedan od najvećih problema mnogih IT lidera jeste kako da se što više podataka čuva i obrađuje na udaljenim serverima. To je sve komplikovaniji zadatak, koji zahteva rigorozne mere pristupa, usklađenosti podataka i zaštite od napada. Čak su i najstrože mere bezbednosti beskorisne ako mreža lošim performansama prisiljava zaposlene da idu negde drugde radi fleksibilnosti ili većih brzina.

Od suštinskog je značaja da preduzeća dosledno sprovode sigurnosnu strategiju na svim mrežama, aplikacijama i sa svim podacima, bez obzira na to koje se usluge ili provajderi usluga koriste. Da bi efekti digitalne transformacije bili zaista preobražavajući, CIO bi trebalo da se okruže poslovnim i tehnološkim partnerima koji razumeju šire poslovne ciljeve i mogu iskreno i transparentno da rade na postizanju tih ciljeva.

Jačanje poslovnih partnerstava

Zahtevi potrošača sve su veći, a konkurencija u industriji sve snažnija. Firme se oslanjaju jedna na drugu, radeći s dobavljačima i distributerima, podizvođačima i specijalizovanim konsultantima, s ciljem proizvodnje raznolike ponude proizvoda i usluga koji zanimaju kupce. Upravljanje ovim partnerima često zahteva komunikaciju zasnovanu na dokumentima, proces koji se tradicionalno posmatra kao iscrpljujuća prepreka efikasnosti. Sada je dostupna tehnologija koja može da redizajnira ovaj proces. Upotreba sistema eSignature omogućava pojednostavljen proces rada koji je transparentniji, tačniji i štedi vreme. Ovo čak može da premosti jaz do mobilne tehnologije, pomažući zaposlenima da budu produktivniji i efikasniji svakodnevno. Vidljiviji poslovni prioriteti često mogu da imaju prednost u poređenju sa internim unapređenjima unutar kompanije, posebno jer se IT odeljenja sve više šire i budžeti mogu da budu ograničeni. Međutim, to je greška.

Izgradnjom digitalnog procesa u ranoj fazi i integrisanjem organizacije s tehnologijom, kompanije su uvek korak ispred i stavljaju se na raspolaganje budućim partnerima. Unutrašnji procesi mogu postati efikasniji i fleksibilniji, s mogućnošću skaliranja u skladu s rastom i razvojem poslovanja. Vremenom, digitalna transformacija proizvodi alate koji štede vreme i resurse, jačajući poslovna partnerstva.

