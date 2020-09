BIZIT 2020: Covid-19 doveo do ogromnog porasta troškova na IT tehnologije

Covid-19 i iznenadna eksplozija rada na daljinu primorali su kompanije da troše mnogo više na IT infrastrukturu nego obično, zaključak je novog izveštaja Harvey Nash/KPMG, zasnovanog na anketi sprovedenoj na više od 4.200 IT lidera. U anketi se navodi da su kompanije širom sveta trošile dodatnih 15 milijardi dolara nedeljno na tehnologiju, jer su želele da olakšaju i osiguraju radnike na daljinu.

Za samo tri meseca, kompanije su potrošile više od ukupnog godišnjeg budžeta za IT, što izveštaj opisuje kao „jedan od najvećih skokova u domenu tehnoloških ulaganja u istoriji“. Ova povećana potrošnja, nažalost, nije nužno dovela do sigurnijeg okruženja, jer je 40% IT lidera prijavilo porast sajber napada tokom pandemije. Prema izveštaju, ovo pokazuje da je rad od kuće zaposlene izložio većem riziku nego obično.

Sajber bezbednost trenutno najtraženija IT veština

Kao rezultat, sajber bezbednost je sada najtraženija tehnološka veština na svetu – prvi put da je veština koja se odnosi na bezbednost na prvom mestu liste globalnih nedostataka tehnoloških veština tokom više od jedne decenije. Prema rečima Bev White, CEO Harvey Nash-a, reč je i o kulturi kompanije – a ne samo o tehnologiji.

„Ovaj neočekivani i neplanirani porast tehnoloških ulaganja praćen je i masovnim promenama u načinu rada organizacija – sa više organizacionih promena u poslednjih šest meseci nego što smo ih videli u poslednjih deset godina“, rekla je Bev. „Uspeh će se uglavnom sastojati u tome kako se organizacije bave svojom kulturom i angažuju se sa svojim ljudima. U svetu u kojem se lokacije zatvaraju, gde kancelarija sada uključuje kuhinjski sto i gde je preko 80% IT rukovodilaca zabrinuto za mentalno zdravlje svojih timova, organizacije će morati da preformulišu svoju ponudu zaposlenima kako bi privukle i zadržale talente koji im trebaju i da ih podrže kroz pandemiju i nakon krize.“

Uživo i online

Ova i druge srodne teme biće obrađivane tokom ovogodišnje BIZIT 2020 manifestacije, najznačajnijeg IT biznis skupa na ovim prostorima, koji će se po prvi put održavati u dva paralelna formata! Novina koju uvodimo ove godine zbog situacije izazvane pandemijom virusa SARS-Cov-2 jeste da će BIZIT biti održan uživo i online. U Klubu poslanika će uživo prisustvovati onoliko publike koliko dozvole mere zdravstvene bezbednosti. Za online praćenje broj učesnika nije ograničen i za njih će biti organizovan interaktivni video prenos u realnom vremenu. Svi koji budu pratili preko ekrana moći će tokom prezentacija da postavljanju pitanja predavačima kroz chat servise i da učestvuju u nagradnoj igri, isto kao i publika uživo prisutna u Klubu poslanika.

Ograničen broj učesnika uživo

Iako novembar ove godine izgleda daleko kao nikada pre, pravi je trenutak da već sada prijavite učestvovanje na BIZIT-u i rezervišete svoje mesto, naročito za prisustvo uživo, zbog toga što će broj učesnika za ovu opciju biti strogo limitiran.

