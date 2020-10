BIZIT 2020 moderator – Anja Mit

Na godišnjoj konferenciji BIZIT uvek se trudimo da dovedemo eminentne stručnjake iz oblasti IT-ja i biznisa, koji će i ove godine iz prostorija Kluba Poslanika, u Beogradu, 4. i 5. novembra imati prilike da prenesu svoja znanja i iskustva na zainteresovane posetioce kako live tako i online. Između ostalih imaćete prilike da komunicitrate sa Anjom Mit, televizijskom i pozorišnom glumicom i pevačicom, koja će ove godine biti moderator chat-a i glas online publike. Tim povodom pitali smo Anju kako je pandemija uticala na kreativno stvaralaštvo.

Kakav je odnos umetničkog stvaralaštva i tehnologije?

Smatram da je jako povezan, pogotovo u ovoj novoj eri korone u kojoj svi živimo i kada svi prelazimo na online sisteme i mene je to oduvek zanimalo. Iako se ne razumem baš dobro radujem se BIZIT konferenciji i verujem da ću mnogo toga naučiti.

Kako je pandemija uticala na glumački poziv to jest tvoju profesiju?

Uticala je maksimalno loše. Bili smo zatvoreni, nismo mogli da radimo svoj posao i samo smo se nadali da će što pre sve da se završi. Sada kada možemo da radimo svoj posao uz sve mere koje poštujemo i što se tiče snimanja, predstava, ljudi i odnosa u sali svi se bojimo koliko će to trajati i da se situacija ne pogorša, ali nećemo da razmišljamo negativno. Iskreno se nadam da ćemo sve ovo jako brzo da prebrodimo i da će postati uskoro samo jedno sećanje.

Za vreme karantina si aktivno snimala za YouTube, kako gledaš na taj oblik javnog nastupa kao glumica?

Ja sam to uradila da ne bih poludela potpuno jer sam bila sprečena da radim! Pre korone sam radila bukvalno po 18 do 20 sati dnevno, četiri sata sam spavala i onda što se kaže opet Jovo nanovo. Takođe, počela sam da snimam i zbog toga što deca i uopšte omladina koja prati YouTube scenu nailazi na mnogo kreatora koji ne daju nikakvu vrednost. Naravno, ne pričam o svim jutjuberima jer tu ima divnih i pametnih ljudi koji govore nešto sadržajno. Međutim mnogo je njih koji ne govore ni sadržajno, ni duhovito, ni zabavno, ni edukativno a imaju po mom mišljenju neshvatljiv broj pratilaca i broj pregleda i daju pogrešnu sliku deci i kodeks ponašanja. Najtužnije je što to prate i osobe od 30-ak i više godina. Ideja mi je bila da snimam nešto duhovito, zabavno, neki dan sa mnom kako izgleda, da pokažem deci i mladim ljudima da ne mora sve da bude plitko, jeftino, prepuno kiča i šunda.

Kakva nas realnost čeka u budućnosti, koliko će pandemija trajati?

Po mojoj prognozi ova situacija će trajati do leta 2021. Nadam se!

Koji su tvoji planovi u poslovnom smislu?

Imam predstavu sa Stefanom Buzurovićem „Raj na zemlji“ koju smo sada obnovili i svako drugo veče sam u drugom gradu ali za sada samo u Srbiji. Imali smo velike planove i za Ameriku i za Australiju međutim tamo je sve otkazano do kraja 2021. Završila sam snimanje serije „Ljubavni zalogaj“ i „Urgentni centar“ i spremam se da radim dva nova projekta.

