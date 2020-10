BIZIT 2020 predavači – Ivan Zeljković

Na godišnjoj konferenciji BIZIT uvek se trudimo da dovedemo eminentne stručnjake iz oblasti IT-ja i biznisa, koji će i ove godine iz prostorija Kluba Poslanika, u Beogradu, 4. i 5. novembra imati prilike da prenesu svoja znanja i iskustva na zainteresovane posetioce kako live tako i online. Između ostalih imaćete prilike da čujete Ivana Zeljkovića, poznatijeg kao Zeka milioner, TV voditelja, novinara, producenta i vlasnika kompanije Evans media kog smo u skladu sa temom konferencije pitali kako je pandemija uticala na upotrebu digitalnog marketinga.

Kakav je odnos tehnologije i kreativnosti?

Danas je kreativnost potrebna na svakom koraku u biznisu. Od samog početka i biznis dizajna sa pitanjem „What business are we really in?“, preko procesa, sistema, proizvodnje, promocije, prodaje… Zahvaljujući digitlaziaciji i sve većem broju (digitalnih) sredstava za jednostavniju odradu svakog koraka pomenutih delova sistema su nam na dohvat ruke. Treba ih objediniti, posložiti i najefikasnije iskoristiti, i tu nam je kreativnost od esencijalne važnosti.

Kako kriza sa pandemijom utiče na upotrebu digitalnog marketinga?

Svaka kriza nas uči šta je esencijalno u životu. Državne institucije, škole, kompanije, ljudi… više komuniciraju nego ikad pre. Zbog povećanja korišćenja sretstava akcije Zoom-a su porasle 500% u odnosu na prošlu godinu, dok je Microsoft Teams zabelezio rast od 12 miliona korisnika samo u prvih nedelju dana pandemije.

Potreba za komunikacijom je mnogo veća, digitalni kanali prodaje proizvoda i usluga rastu svi su na digitalnim platformama pa samim tim i vaši potencijalni kupci. Ako niste tamo (na digitalnim platformama), gde ste?

Da li je prelazak na digitalni marketing prilika za rasterećivanje firme od nepotrebnih troškova, pa i radnih mesta marketara?

Apsolutno ne.

Ono što bi trebalo da se desi je ozbiljno usavršavanje (re-skilling) za zaposlene, a za preduzetnike u sferi marketinga – unanpređenje ponude, sa jednim zadatkom: kako pomoći kompanijama da efikasnije komuniciraju u skladu sa novonastalim uslovima. Sama činjenica da se bavite digitalnim marketingom u današnje vreme ništa ne govori. Ukoliko se istim bavite na način od pre šest meseci ili godinu dana – kao i da se na bavite. Ali ako vaše iskustvo i poziciju iskoristite za osnovu za usavršavanje, onda je to prava stvar!

Sve se promenilo jako brzo bas kao sto je Satja Nadela CEO Majkrosofta izjavio „Doživeli smo digitalnu transformaciju od 2 godine za 2 meseca“. Da li je vaš biznis model u skladu sa vremenom? Šta ste uradili da ga promenite? Šta radite da se vi lično promenite? Koliko efikasnije komunicirate danas u odnosu na period pre pandemije?

Rođen 16. aprila 1975. godine u Beogradu. Producent i voditelj sa više od 20 godina iskustva u medijima, i to 10 godina na radiju, 10 godina na televiziji i 10 godina u digitalnim medijima. Zeka milioner, najpoznatiji je kao voditelj, producent i vlasnik licence najveće svetske TV franšize ikada – „Da li želite da postanete milioner“. Zeljković je danas vlasnik kompanije Evans media koja se bavi video produkcijom i već neko vreme živi van Srbije, u Dubaiju, gde se bavi marketingom, brendiranjem i digitalnim medijima.

