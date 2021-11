BIZIT 2021: Nastavlja se u žestokom ritmu

Popodnevni program BIZIT 2021 konferencije je povećen softverskim rešenjima i poslovnom softveru.

Mirjana Miovski, prodajni konsultant, Datalab Pantheon je govorila na temu “Kako do sudbonosnog “DA”?”, pri čemu se naravno to “DA” odnosi na relaciju između korisnika i kompanije dovedenu do te mere da se razvija i održava visok stepen uzajamnog poverenja između prodavaca i korisnika, pri čemu uvek dolazi do novih očekivanja, međusobnih podsticaja i svih onih stvari koje se razvijaju vremenom kroz izgrađivanje poverenja. Datalab je sa 50 hiljada korisnika itekako relevantan za ovu temu.

“70% naših korisnika dolazi putem preporuke, a 30% kroz direktne prodajne i marketinške aktivnosti. Veoma je važno da se korisnici uz nas osećaju dobro, sigurno, bezbedno, da nam veruju da smo njihova podrška u svakom momentu. Podrška smo jedni drugima u svakom momentu, i svesni smo šta je sve neophodno da bi se reklo jedno veliko “DA” novom softverskom rešenju. Privući pažnju, pokazati razumevanje, pokazati da niste previše komplikovani – i još mnogo toga na tom putu.”

Branko Đaković, kreativni direktor, Tomato Tomato Communications je održao prezentaciju u tipičnom maniru nabijenim humorom “Kako da rasterate svoje klijente, sve u skladu sa pravilima profesionalizma i kapitalizma.” Postavljajući suštinska pitanja o naslovima, temama druženja i konferencije, otvorio je veoma bitne teme poput vrste borbe za korisnike – da li je ona osvajačka, da li je odbrambena, da li je borba za opstanak ili ojačavanje.

“Postojale su dve bitke za Staljingrad – nemačka i ruska bitka. One su bile potpuno drugačije, ali su se odvijale istovremeno, na istom prostoru. Rusi i Nemci su se borili za potpuno različite stvari. Kada mi kažemo korisniku da smo mi tu zbog njega, to je istina – niko nije ciničan niti ima drugačije motive. No, jedan deo nas ne može da odoli malom prelasku granice, da ga ugnjavimo, da ga privolimo, pa i da mu dosadimo. Tako bitka za korisnike može da ima neželjen efekat – da dosadi, ugnjavi, pa i rastera korisnike. Klijentu se mora ući u sferu uticaja, ne samo da mu nešto prodamo već da mu – prodajemo!”

Miloš Bošnjak, direktor kompanije IIB je održao prezentaciju pod nazivom “Istina, od početka i nadalje”, naglašavajući značaj iskrenog i direktnog pristupa od samog starta saradnje sa partnerom ili uspostavljanja odnosa sa korisnikom. Tvrdi da je to osnova uspešnog biznisa, dajući primer UPIS-a, sveobuhvatnog softverskog rešenja, namenjenog za uspostavljanje informacionih sistema u složenim i velikim organizacijama.

“Proces usklađivanja počinje prvim kontaktom, te otvorenim i istinitim iznošenjem stavova, očekivanja i mogućnosti obe strane. U ovoj fazi bitno je prepoznati očekivanja korisnika, njegove unutrašnje kapacitete (kadrovske, organizacione, IT), raspoloživ budžet, postojeća aplikativna rešenja, te sve to uklopiti s mogućnostima novog softvera i znanjima onih koji ga uvode. Od odnosa ove dve „subjektivne istine”, tj. njihove bliskosti jedinoj i pravoj istini, zavisi budući kvalitet odnosa i uvođenja, ali i dugoročne saradnje. Jedna od istina s kojom se suočavamo danas jeste i ta da je pandemija promenila potrebe korisnika ERP-a, gledano i od strane krajnjeg korisnika i od organizacije u celini. Nekada nismo očekivali da će kompletan ERP biti izvodljivo uvesti bez prisustva na terenu, izdati račun ili dostaviti kadrovsko rešenje bez štampe i potpisa… Sve ovo se pokazalo kao moguće uz nešto malo novih alata i malo drugačiji pristup rešenju već dugo poznatih tema.”

Petar Samardžić System Engineer i Oliver Nikolić Lead System Engineer iz kompanije Comtrade System Integration su govorili o Microsoft Azure Sentinel platformi. CSI je dugoročni partner kompanije Microsoft i nudi brojna rešenja bazirana na njihovim platformama, oslonjena na cloud i veštačku inteligenciju. Sentinel ne samo da objedinjuje i prikuplja podatke upotrebom mašinskog učenja, već omogućava i jednostavnu analizu i uvid kroz vizuelne prikaze na dashboard-u.

“Partneri najviše vole kada od nas dobiju nešto što njima omogući da stvore dodatnu vrednost. Kompanije uz pomoć automatizacije mogu da svoje okruženje jasnije vide, da donesu jasnije i učinkovitije odluke i da ishodi budu bolji nego ranije. U tome im pomažu naši servisi. Podaci se danas nalaze svuda, više nisu skriveni iza nekog firewall-a – svaki korisnik je istovremeno koristan podatak koji treba obraditi i sagledati uz pomoć adekvatnih alata,” nakon čega su precizno demonstrirali mogućnosti Sentinel rešenja.

1C kompaniju je na BIZIT 2021 zastupao Alexey Novikov, director of International Business Development, prezentacijom “Happy to be a developer”. On je predstavio kompaniju, koja je jedan od vodećih kreatora ERP rešenja na području nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, sa preko milion i po poslovnih i javnih organizacija koje rade na 1C Enterprise softveru sa preko 6 miliona korisnika!

“1C: Enterprise je aktivan u 90 zemalja, a platforma “govori 20 jezika”. Naši klijenti su najveće kompanije – Koka Kola, Gazprom, Adidas, LG, Hyundai, Audi, Caterpillar, Pepsico, Kia, Ford, Toyota i mnogi drugi. Stvorili smo digitalni ekosistem gde 1C: ERP služi kao osnova, na koju se nadovezuju sistemi mašinskog učenja, veštačke inteligencije i Interneta stvari, uz nadograde u vidu virtuelne i proširene realnosti. Pokrivamo sve vrste industrija svih veličina. Poslujemo preko partnera, ne prodajemo direktno – naš partner u Srbiji je DOCUS.”

Nikola Mehandžić, direktor poslovnog razvoja za tržišta Jugoistočne Evrope u kompaniji Payoneer, je govorio o sadašnjosti i budućnosti online plaćanja i razvoja biznisa, sa naglaskom na mala i srednja preduzeća i prodaju roba i usluga po čitavom svetu, odnosno van granica naše zemlje. Payoneer je platforma za prekogranična plaćanja i globalno poslovanje koja podržava rad i rast nekoliko miliona digitalnih biznisa. U 2020. godini je ostvaren promet od čak 44 milijarde dolara, što ilustruje globalni značaj koji ova kompanija ima.

“Poslovanja svih veličina su ušla uveliko u digitalni svet, a korak moraju da prate i platforme za digitalna plaćanja. Payoneer omogućava da veoma jednostavno platite i/ili naplatite, uz brojne dodatne usluge poput konverzije valuta, pružanja finansijskih usluga, integracije sa ERP sistemima itd. Ove godine je Payoneer nakon 16 godina postojanja izašla na američku berzu, što ilustruje stadijum do kog je došla ne samo kompanija Payoneer nego i Fintech industrija generalno. Dalji cilj je globalno širenje.”

Pandemija je dramatično promenila poslovne okvire i svakodnevno funkcionisanje i komunikaciju unutar firmi, ali i van njih. Upravo zbog toga je idealno vreme za Senter, čiji je COO Saša Pavić na BIZIT 2021 manifestaciji predstavio Yealink audio i video rešenja koja su neophodna za uspešan video sastanak. Komunikacija na daljinu je postala deo realnosti i vrlo je verovatno da se njen nivo neće smanjivati čak ni ukoliko pandemija uskoro prestane.

“Yealink je zvanični TOP Communications partner kompanije Microsoft i nudi kompletan spektar sertifikovanih rešenja za Microsoft Windows operativni sistem i Teams aplikaciju. Naš portfolio nudi ne samo to, već i još puno više, sa MTR rešenjima za Windows i Android, uređajima za video konferencije svih nivoa, USB periferije, zvučnike, web kamere. Posebno bih istakao profesionalna rešenja za video konferencije predviđena za sve vrste prostorija, od malih soba do velikih konferencijskih sala i otvorenih prostora za zajednički rad. Preko partnerskih mreža pokrivamo sve zemlje bivše Jugoslavije.”

Podelite s prijateljima

Tweet