BIZIT 2021: Počeo je drugi dan vodeće regionalne konferencije

Drugi dan BIZIT 2021 konferencije je nastavljen u udarnom ritmu prvog dana. Bitka za korisnika se mora dobiti!

Uvodno predavanje drugog dana je održao Žarko Kecić, rukovodilac IKT sektora RNIDS-a koji je pozdravio okupljene ispred te organizacije i potom održao prezentaciju na temu pokretanja online biznisa. Najveći broj osoba koji razmišlja o tome spada u starosne grupe od 25 do 34 i 35 do 44 godine. Šta je najbitniji cilj prilikom pokretanja online posla, i kako ga uopšte načiniti uspešnim? Privući korisnike.

“Osnova uspešnog online posla je da se korisnici osećaju dobro – od trenutka kada dođu na sajt do trenutka kada obave kupovinu. Potrebno je osigurati bezbednost online prodavnice, ali i njenih korisnika. Samo tada se kupci osećaju dobro. Osim toga, neophodno je da sajt izgleda primamljivo na svakom uređaju, da je intuitivan i lak za navigaciju, sadrži sve relevantne podatke o proizvodu/usluzi, te da omogućava različite načine plaćanja. RNIDS se stara o tome da od registracije domena, preko pronalaska platforme i web hostinga sve do bezbednog plaćanja i distribucije korisnici i biznisi mogu biti bezbedni i uvereni da je izbor koji su načinili pravi.”

Redovna profesorka Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Zorica Tomić je potom održala predavanje pod nazivom “Srce i glava u komunikaciji”. U svakodnevnom govoru kao i u okviru određenih teorijskih orijentacija, ljudska komunikacija se razume kao prevashodno racionalni proces. Međutim, složenost ljudske komunikacije vidi se upravo u činjenici da osim glave (razum) u komunikaciji učestvuje i srce (emocije, doživljaji, percepcije itd). Korisnik je emocionalno koliko i racionalno biće i naša komunikacija sa njim treba da bude koncipirana holistički, polazeći od teze o celovitosti ljudskog bića.

“Koncept holističke komunikacije polazi od teze o celovitosti ljudskog bića, a samim tim i o kompleksnosti naših odgovora u procesu razmene sa drugima. Cilj interpersonalne komunikacije je uspostaviti koherenciju između osećanja i mišljenja, između doživljaja i iskaza. Čudi li vas stoga što poslovni uspeh sve manje zavisi od prostog kvaliteta robe ili usluge, a sve više od naše emocionalne i socijalne inteligencija kojima formiramo stav i uticaj na tržištu.”

Predrag Stojanović, konsultant kompanije AB Soft je govorio o novim konceptima za novo vreme u istoimenoj prezentaciji. Izneo je rezultate istraživanja u kom je učestvovalo 250 domaćih i internacionalnih kompanija različitih industrija sa sedištem u Srbiji. Samo 5% radi u kancelariji sa punim radnim vremenom, 69% kompanija organizovalo je rad od kuće za zaposlene, dok ostatak kombinuje ove dve mogućnosti.

“Već duže vreme se suočavamo sa ubrzanim razvojem i potrebom za prilagođavanjem modernim konceptima. Personalizacija i prilagođavanje ERPa poslovnim procesima postala je jedna od najbitnijih aspekata prilikom izbora softvera. Softver koji podržava rad od kuće i komunikaciju na daljinu postao je sastavni deo svakog preduzeća. AB Soft je spreman da podrži nove trendove u poslovanju, uključujući i nove e-fakture i sisteme za upravljanje dokumentacijom.”

Filip Novak, Territory Manager for Adriatics u kompaniji Salesforce izabrao je temu „CRM više nije ‘nice to have’“. Cilj je bio demistifikovati pojam digitalne transformacije: radi se o promeni načina rada, pristupa tržištu i poslovanju, gde se kupac stavlja u središte pažnje bez obzira na veličinu, poslovni model (B2B / B2C), vertikalu i segment. Svaki novi kupac i korisnik je značajniji nego ikada – 84% korisnika kaže da je veoma važno tretirati ih kao osobe, a ne kao broj, dok svega 34% kompanija tretira korisnike kao jedinstvene individue, prema internim istraživanjima kompanije Salesforce.

“Takva promena paradigme obuhvata sve, od treninga zaposlenih, prilagođavanja procesa do odabira tehnologije koja će podržati takvu evoluciju poslovanja. Ukoliko preduzeća žele da grade dugoročne odnose sa kupcima, CRM je must have strateški set alata. Tu dolazi momenat prihvatanja tehnologije od strane biznisa. CRM mora biti dobro implementiran da bi osnažio firmu i da bismo razumeli kako koristiti podatke koje kupci dele s nama. Uz pravilno korišćenje, CRM pomaže brendovima u izgradnji takvih odnosa sa svojim kupcima što zauzvrat stvara lojalnost i zadržava kupce,“ istakao je Novak.

Milan Radulović, suosnivač i CTO, Kameleon Solutions je potom stupio na binu i predstavio svoju kompaniju kao firmu koja je isključivo orijentisana ka Salesforce rešenjima. Predavanje na temu “Korisnik u fokusu – Kako doći do toga?” je bilo posvećeno izazovima na tržištu i odgovorima koje može da pruži adekvatno koncepirano CRM rešenje.

“Jedan od prvih ciljeva koje je Salesforce stavio pred nas jeste da edukujemo tržište. CRM koncept je tada bio relativno nov. Ultimativni cilj jeste poznavati svog korisnika, jer samo tada možete da privučete korisnike i zadržite postojeće. Svi gledaju korisničku podršku kao troškovni centar, imamo silose podataka, nedostaje integracija raznih odeljenja, marketing, prodaja i korisnička podrška nisu adekvatno povezani i koriste sopstvene alate…Tu dolazi do izražaja kvalitetno CRM rešenje koje objedinjuje sve aspekte odnosa sa korisnikom.”

Kompaniju GoPro je na BIZIT 2021 manifestaciji predstavio CEO Petar Miljković. On je pričao o konceptu digitalizacije za sve, konceptu koji se već godinama javlja tu oko nas. Digitalizacija može značiti puno ili malo, u zavisnosti od perspektive i koliko znači kako na ličnom planu, tako za firme i ljude sa kojima se sarađuje. Miljković je “vratio film” 25 godina u prošlost kada je prvi put dobio u ruke ključeve prostorije u kojoj su se nalazili IBM serveri i prepričao svoje doživljaje iz tog vremena.

“Mnoge firme su pod strahom onoga što će da se desi i žele da investiraju u rešenja koja će im pomoći, ali i suzbiti strahove. Nekada je razlog unaprediti poslovanje, a nekada strah od nečega što može da usledi ukoliko se na vreme ne prilagodimo. Danas je strah vezan za koronu, i odlučni korak ka digitalizaciji nije došao zbog planova firme ili inicijative menadžmenta, već zbog korone. Dosta firmi se rukovodi instinktom samoodržanja i rade stvari da ne bi nestale. GoPro nudi poslovna ERP rešenja i želi da pomogne partnerima ne samo da reaktivno reaguju na spoljnu promenu, već da proaktivno radimo na unapređivanju poslovanja iz dana u dan. Svi žele da se digitalizuju, bez obzira da li imaju jasnu predstavu šta to znači za njih! Najbolji trenutak da se posadi drvo je pre 20 godina, a sledeći najbolji je danas – veoma je slično i sa digitalizacijom.”

