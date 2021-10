BIZIT 2021 predavači – prof. Aleksandar Kavčić, osnivač fondacije „Alek Kavčić“

Da li je znanje kapital? Ako jeste, ima li monetarnu vrednost? Ako ima, kolika je onda monetarna vrednost, na primer, Pitagorine teoreme? Prema profesoru Aleksandru Kavčiću, koji će na predstojećem BIZIT-u govoriti na temu “Zašto besplatni udžbenici?”, znanje je specifičan kapital jer ga gubimo ukoliko ga ne prenesemo sledećoj generaciji.

Da li to onda znači da treba sledećoj generaciji naplaćivati prenos znanja? Kada bi smo prenos znanja naplaćivali, onda bi od dobrih đaka trebalo da ubiramo više novca od loših jer u glave dobrih đaka uđe više znanja. Ili bi roditelj trebalo da naplaćuje znanje preneseno sopstvenom detetu. Bilo bi to apsurdno, zar ne? Očigledno je da znanje ne sme imati monetarnu vrednost, jer da je ima, cena znanja bi bila beskonačna, a to onda znači da je znanje nenaplativo. Ali zašto onda udžbenici koštaju toliko puno u Srbiji?

Komplet udžbenika košta koliko i pola minimalne plate. Gotovo sve zemlje Evrope imaju besplatne udžbenike. Šta se to onda dešava u Srbiji? Zašto je Srbija crna ovca Evrope, i kako to promeniti? Ovo izlaganje ima za cilj da pokaže da je društveno odgovorno ponašanje u vidu podele besplatnih udžbenika, zapravo ekonomski racionalno. Naime, dokazaćemo gotovo matematički precizno, da društvo kao celina ima veću korist od besplatnih udžbenika nego od naplaćivanja udžbenika đacima. I ponudićemo rešenje.

