BIZIT 2021: Zaposleni su vaši VIP klijenti

Tema ovogodišnjeg BIZIT‑a je „bitka za korisnike“, ali da li su korisnici samo vaši kupci i poslovni partneri? Zaposleni su motor razvoja vaše kompanije, pa mnoge tehnike komunikacije sa korisnicima treba primeniti i unutar same firme. Naučite kako se to radi 3. i 4. novembra u Klubu poslanika… ili tamo gde ste vi

Krajem prošlog veka vladali su stereotipni narativi između zaposlenog i gazde (aka „zlog privatnika“): „Veži konja gde ti gazda kaže“, „Bolje su ‘državne jasle’ jer nemaš gazdu“, „Spremi se da ideš po burek“… Takve i slične floskule su bile uobičajene za zastrašivanje mladih i neiskusnih pripravnika, željnih radnog iskustva po bilo koju cenu. Vladala je fama da smo svi zamenjivi i da ćemo, ako samo pomislimo da kažemo svoje mišljenje, zatražimo povišicu ili iznesemo neku primedbu, izgubiti radno mesto, a umesto nas će odmah doći neko drugi, iz nepreglednog niza kompetentnih i obrazovanih ljudi koji čekaju baš taj naš posao.

Vremena su se itekako promenila, ponajviše u ovoj našoj IT sferi, ali i u mnogim drugim industrijama. Negativan prirodni priraštaj i odliv kadrova u inostranstvo osećaju se u svim privrednim granama, a dobar zaposleni se ceni isto kao i dobar kupac. Pa zašto onda ne bismo i naše zaposlene tretirali isto kao i naše kupce? I to kao VIP klijente. Uostalom, i jedni i drugi omogućavaju kompaniji uspešno poslovanje, opstanak na tržištu i ostvarivanje profita. Evo pet jednostavnih saveta kako to učiniti i u praksi.

Savet 1

Pitajte zaposlene šta žele: Isto kao što pre lansiranja novog proizvoda ili usluge procenjujete želje i potrebe svojih kupaca, tako i za svako radno mesto treba da procenite potrebe i želje ljudi koji će biti na tom radnom mestu. Plata i unapređenje nisu jedini motivi zaposlenih. Tu su i potreba za kreativnošću na radnom mestu, sigurnost i stabilnost kompanije, radno vreme… Sve to ne možete znati ako ne pitate. Kao što postoji mnogo alata za istraživanje želja kupaca, postoje i mehanizmi za saznavanje potreba zaposlenih. Bilo da je to anketa, softver za beleženje ideja zaposlenih ili jednostavan razgovor u četiri oka – vredi pokušati.

Savet 2

Olakšajte zaposlenima da daju povratne informacije: Kompanije se trude da klijentima i kupcima olakšaju iznošenje svojih misli. Zadovoljstvo kupaca (customer satisfaction) svakodnevno iscrpljuje armiju ljudi u kompanijama – oni prate, beleže i analiziraju ponašanje svakog pojedinačnog kupca. Sa druge strane, deluje da poslodavci svojim zaposlenima vrlo često i otežavaju da progovore. Čak i kada ne postoji strah da će zaposleni biti ukoren zbog iznošenja svojih primedbi (mada i ovoga često ima), nema mnogo načina da zaposleni daju povratne informacije tamo gde osećaju da će ih čuti. Iako sve više kompanija koristi ankete o angažovanju zaposlenih, mnoge od njih su nepovezane, bez jasnog cilja o tome šta žele da postignu. Veoma je važno da posle učestvovanja u anketi zaposleni jasno vidi uticaj povratnih informacija koje je dao, doprinoseći na taj način unapređenju ukupnog poslovanja kompanije.

Savet 3

Razgovarajte o platama sa svojim zaposlenima: Kao što očekujete od kupaca da daju svoje mišljenje o cenama, tako ohrabrite zaposlene da razgovarate o njihovim platama. Možete li zamisliti da kažete kupcu da ne znate koliko drugi kupci plaćaju za isti proizvod? Ili da kad oni od vas zatraže smanjenje cene, vi istu povećate. Ne možete? Zašto onda zaposleni treba da ćute o plati od koje zavisi njihova egzistencija?

Neke od nedavnih studija u svetu su pokazale da zaposleni ne daju otkaz jer veruju da su nepravedno plaćeni; odustaju jer smatraju da uopšte ne mogu ni da razgovaraju o plati. Kompanije koje su uspešne su potpuno transparentne u pogledu onoga što su spremne da plate za određene usluge.

Savet 4

HR menadžeri treba da pružaju dobru uslugu zaposlenima: Nije svaka kompanija spremna da investira u visokotehnološka rešenja za anketiranje zaposlenih. Ponekad je dovoljno da držanje menadžmenta šalje snažnu poruku da su svi zaposleni važni i da je sasvim normalno i prirodno da se o uslovima na poslu razgovara sa zaposlenima. Kada jednom to bude usađeno u kulturu kompanije, interna komunikacija će teći lako i neusiljeno.

Savet 5

Poverenje zaposlenih: Isto kao što vaši kupci veruju u vaš brend, zaposleni moraju da budu ubeđeni da, radeći za vas, rade pravu stvar. Oni moraju da veruju u kompanijske vrednosti, viziju i ciljeve. Isto kao i kupci i zaposleni moraju biti fanovi kompanije u kojoj rade. Moraju biti na istoj strani, posvećeni istim ciljevima. Ukoliko se to poverenje naruši, posledice su veoma loše i dugotrajne. Kao i uvek, ključ je u međusobnoj komunikaciji, stvaranju timskog duha i građenju korporativne kulture kroz različite zajedničke aktivnosti.

Ne plašite se da budete kreativni kada je reč o zaposlenima. Isto kao što se i ljudi iz marketinga bore za kupce različitim akcijama, prateći savremene trendove, tako i HR menadžeri moraju biti stalno aktivni i u toku. Čak iako ponekad pogrešite, shvatite to kao put do iznalaženja najboljeg načina za komunikaciju sa zaposlenima, a to će se višestruko vratiti kroz bolje poslovanje.

Posetite sajt bizit.rs i prijavite se na ovom linku za učestvovanje na osmoj konferenciji BIZIT pod posebno povoljnim uslovima!

Podelite s prijateljima

Tweet