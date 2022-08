BIZIT 2022: Izlaz iz savršene oluje

BIZIT – najveća poslovna konferencija u regionu, održaće se ove godine po deveti put, okupljajući ključne donosioce ekonomskih odluka i vodeće poslovne ljude iz Srbije i zemalja okruženja. Ovogodišnji skup dolazi nam pod naslovom RE:Start 23 koji nas upozorava na činjenicu da nas u 2023. godini očekuje start borbe protiv poslovnih izazova sa kojima se niko od nas nije do sada suočio.

Pred svim privrednim subjektima, javnim i nevladinim sektorom, pomalja se savršena oluja – pojava u svetskoj ekonomiji koja se nije desila još od Drugog svetskog rata.

Termin koga je teorija kapitalizma preuzela iz meteorologije ukazuje na poklapanje nekolicine ekstremno nepovoljnih makroekonomskih kretanja i tendencija čime se dobija sinergistički, pogubni efekat po društvene sisteme i čitavu globalnu privredu.

U 2023. ćemo se, uz krizu ponude koja je već dugo aktuelna, suočiti i sa krizom na strani globalne potražnje uzrokovanu galopirajućom inflacijom i padom kupovne moći, a veoma izvesno i stagflacijom – stanjem u kojem se inflaciji istovremeno pridružuju pad privredne aktivnosti i visoka stopa nezaposlenosti.

Nastupanje samo jedne od ovih triju pojava ima devastirajuće efekte po savremeni kapitalistički tržišni sistem, a kada se sve one udruže u pomenutu savršenu oluju, postaviće se pitanje koja je formula za njeno preživljavanje.

Recept za preživljavanje

Naši najbolji i svetski stručnjaci slažu se u sledećem: za preživljavanje savršene oluje biće nam potrebne dve stvari – znanje i resursi optimizacije poslovanja, a praksa govori da i jednog i drugog najviše imamo u informatičkoj industriji. IT industrija je već dugo vremena lider globalnog razvoja i motor nacionalnih privreda.

Ekonomije regiona nisu izuzetak – naš IT je sektor koji privlači najbolje stručnjake i menadžere i koji je prepoznat kao konkurentan u odnosu na bilo koji drugi deo sveta. Domaće IT kompanije zaslužne su za 6% BDP-a Srbije i ostvaruju suficit koji je u 2021. iznosio oko 1,5 milijarde evra. To potvrđuje da upravo one najspremnije dočekuju nastupajuće izazove.

Njihove poslovne strategije su dokazane u praksi i mogu poslužiti kao primer drugima, a rešenja iz njihove komercijalne ponude mogu da odlučujuće doprinesu optimizaciji biznisa.

Ovogodišnji BIZIT će se kroz predavanja, panele i neformalne razgovore između učesnika baviti upravo primenom adekvatnih znanja i efikasnom upotrebom informatičkih i drugih poslovnih resursa.

Uzimajući u obzir činjenicu da se i tradicionalno poslovanje sve intenzivnije izmešta u digitalnu sferu, na konferenciji ćemo postavljati pitanja i slušati odgovore kako informacione tehnologije mogu pomoći predstavnicima privrednih grana van IT-ja da prebrode savršenu oluju i kako da IT rešenja efikasno primene u sopstvenim poslovnim okruženjima.

Autor: Dušan Katilović

