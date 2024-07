BIZIT 2024: Kolika je IT potrošnja i kako najpametnije ulagati u IT infrastrukturu?

Kada su kompanije u pitanju, sve se vrti oko finansija. Drugim rečima: da bi neka firma bila uspešna mora da ima veće prihode od rashoda. Tu se vodi računa o tri važne stvari: neophodno je da postoji sinhronizacija između troškova i novčanog priliva (novac koji se uloži u potrošnju morao bi da se vrati kroz zaradu), prihodi i operativni troškovi i izdaci moraju da budu predvidivi i prilagodljivi kratkoročnim tržišnim trendovima, a vrednost svake investicije mora da zadrži ili poveća tržišnu vrednost. To važi i za ulaganje u IT infrastrukturu.

IT podrazumeva pozamašna ulaganja koja uključuju hardver, softver, mreže, skladištenje, sisteme za hlađenje, i naravno IT stručnjake. Važno je da se ima na umu da su to ulaganja koja na indirektan način utiču na povećanje vrednosti, pa povraćaj uloženog novca nije odmah vidljiv. Oprema zastareva, pa se povećavaju potrebe za održavanjem hardvera, softvera i mreža, što znači da su ulaganja konstantna.

I u slučaju kada na tržištu nema većih ekonomskih promena, IT infrastruktura mora da se održava i menja. U svakom trenutku mora da zadovolji potrebe kompanije. Prilikom nabavke opreme uprava kompanije ima dve mogućnosti: da kupi „zastarelu“ tehnološku opremu koja će biti kompatibilna sa postojećom – u tom trenutku to smanjuje troškove, ali na duži period može da predstavlja problem. Drugi izbor je kupovina najmodernije opreme, ali to često znači i dodatna ulaganja u infrastrukturu, kako bi se osigurala kompatibilnost.

Zbog brzog tehnološkog razvoja vrednost bilo koje implementirane IT infrastrukture opada u kratkom vremenskom periodu. Kompanije širom sveta ulažu velike sume novca da bi održale korak, a prema najnovijim istraživanjima manje kompanije troše više novca na hardver. Procenjuje se da će IT potrošnja u svetu do kraja 2024. godine da premaši pet biliona američkih dolara, što je povećanje za skoro 8% u odnosu na 2023. godinu. Od toga, skoro jedna milijarda se potroši i u Srbiji.

Iako većina privrednika u Srbiji smatra da su inovacije i digitalna transformacija veoma važni, a 40% njih veruje da su uslov za opstanak na tržištu, prema istraživanjima iz 2021. godine tek jedna četvrtina firmi je bila inovativna i digitalno transformisana, dok je inovacije bez digitalne transformacije primenilo 40% preduzeća. Isto toliko je onih koji u periodu između 2016. i 2021. godine nisu uveli ni jednu inovaciju, niti su se digitalno transformisali (40%).

Situacija se polako menja, pa je ministar informisanja i telekomunikacija Srbije Dejan Ristić u maju na Forumu Svetskog samita o informacionom društvu u Ženevi rekao da je IT industrija jedna od najvažnijih privrednih grana današnjice, što je prepoznala i Srbija. Potom je dodao da je izvoz IT usluga u Srbiji u 2023. godini iznosio oko 3,4 milijarde evra.

Ministar je kao jedan od važnih ciljeva Srbije naveo razvoj i unapređenje usluga elektronske uprave za građane i privredu, pošto se na taj način povećava kvalitet, efikasnost i dostupnost usluga koje pružaju institucije, smanjuju se troškovi i štedi vreme i državi i građanima. Istakao je i da je Srbija razvila centralni državni portal eUprava, kao i još nekoliko posebnih portala preko kojih građani elektronski mogu da obave veliki broj poslova.

Srbija dakle ima velike planove, a prognozira se da će vrednost izvezenih IKT usluga do 2027. godine premašiti 10 milijardi evra, dok će u sektoru raditi preko 140 hiljada radnika. Očekuje se da će kompanije ići u korak s tim, pa je važno da se razume kako da se novac koji se inače ulaže u IT iskoristi na najbolji način. Ako već kupujete neko rešenje, kupite ono koje najbolje odgovara vašim potrebama i budžetu.

Kolika je IT potrošnja u vašoj kompaniji? Planirate li investiranje u digitalizaciju i osavremenjavanje postojećeg sistema? Da li razmišljate o izgradnji sopstvenih resursa ili o Cloud varijanti? Ili ćete deo poslova outsource-ovati, izmestiti iz firme i poveriti proverenim partnerima?

Pre nego što konačnu odluku donesete dođite na BIZIT, 6. i 7. novembra. Tamo ćete moći da čujete, vidite, uporedite različite opcije, tamo ćete moći da pitate stručnjake za savet i predlog pa donesete najbolju odluku za vaš biznis. I da se vratimo na prvi pasus, tamo ćete saznati i koliko će sve to da vas košta.

Sve ove teme su deo dinamičnog mozaika na jedanaestoj BIZIT konferenciji koja će se održati u beogradskom hotelu Metropol pod sloganom “Biznis mozAIk”. Prijavite se, dođite, uporedite, pitajte, pa će i donošenje odluke biti lakše.

Autor: Milan Živanović

