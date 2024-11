BIZIT 2024: Otvorena jedanaesta BIZIT konferencija u organizaciji PC Press-a

Pod geslom “Biznis mozAIk” se održava jedanaesta BIZIT konferencija 6. i 7. novembra u hotelu Metropol. Kroz dvadeset sati dinamičnog programa kreiran je Biznis MozAIk, kojim se slikovito demonstriraju digitalne tehnologije i brojni načini na koje pomažu i unapređuju poslovanje.

Nove tehnologije dolaze u talasima i karakteriše ih sposobnost da se uvuku u sve pore biznisa. A njihova implemetacija često je razlog za nesanicu administratora sistema, direktora i vlasnika biznisa. Sindrom straha od propuštanja (FOMO) je sve prisutniji, pa umesto da se posvetimo bazičnim poslovnim aktivnostima previše vremena trošimo na to da ne propustimo neku inovaciju koja može skupo da nas košta u budućnosti. Veštačka inteligencija je tome i te kako doprinela. Svedoci smo da se u javnosti više potencira priča o posledicana (ne)primene AI-ja nego priča o realnim vrednostima i mogućnostima ove tehnologije.

PC Press jubileji

Konferenciju je, po tradiciji, otvorila direktorka PC Press-a, Vesna Čarknajev, koja je govorila o vodećim trendovima i dešavanjima u industriji, ali se i osvrnula na proteklih jedanaest godina koliko BIZIT traje.

“PC Press organizuje ovu manifestaciju godinama, a kada je neko u zrelim godinama pre ili kasnije uđe u fazu kada se posvećuje jubilejima. Mi naredne godine slavimo 30 godina postojanja, protekle godine smo objavili 300. broj magazina PC, prošle godine smo održali1 10. jubilarni BIZIT, a slavimo i 40. godišnjicu Galaksije, legendarnog računara iz osamdesetih godina prodatog u 10 hiljada primeraka 1985. godine u čijem su kreiranju učestvovali osnivači PC Press-a i koga smo ove godine – oživeli. Danas svedočimo neverovatnom napretku i upotrebi veštačke inteligencije koja se polako uvlači svuda oko nas.”

Posebnu pažnju posvetila je projektu oživljavanja Galaksije, legendarnog jugoslovenskog računara iz prve polovine osamdesetih godina, u čemu su važnu ulogu imali pre svih Voja Antonić, jedan od osnivača PC Press-a, kao i Dejan Ristanović, takođe jedan od osnivača i aktuelni glavni i odgovorni urednik PC Press-a. Naročito su istaknute informacije objavljene o ovom računaru u svetskim medijima, poput The Guardian-a. Paralelno s ovim projektom, štampana je i posebna edicija-reprint prvog broja časopisa Računari, što ukupno predstavlja vrlo konkretan projekat očuvanja i digitalizacije istorijskog nasleđa od značaja za domaću IT scenu od strane PC Press-a.

Izvoz IKT usluga dostiže 4 milijarde dolara, kreće 5G sa konkretnim akcijama

Pozdravni govor je održao Milan Dobrijević, državni sekretar ministarstva informisanja i telekomunikacija, koji je tom prilikom govorio o planovima i prioritetima ministarstva u narednom periodu.

“Želim da prenesem pozdrave ministra Dejana Ristića, i velika mi je čast što nosim ovaj bedž danas na ovom skupu, jer smo sa ljudima koji su pratili naše odrastanje u fizičkom i stručnom životu u proteklih 30, 40 godina i koji su nas inspirisali da se bavimo ovim poslom. Danas vidimo da srpska IT industrija predstavlja brend koji je prepoznat i uvažen od strane čitavog sveta. Želimo da Beograd ostane centar ICT sveta u ovom delu Evrope i radimo na tome uporno i konstantno. Broj kadrova u IT industriji je podignut sa 50 na 135 hiljada u proteklim godinama i to najbolje ilustruje ogroman rast koji se beleži. Naš posao je da vam omogućimo da radite to što najbolje znate, a ove godine očekujemo – baš kao i prethodnih – dvocifreni rast, te da bi dostignuta vrednost izvoza IT usluga trebala dostići čitavih 4 milijarde dolara. Hvala vama na tome, jer je to uspeh svih vas, na nama je da vam ne smetamo već da vas dodatno podržimo.”

Srbija i ekonomski trendovi

Uvodno stručno predavanje na temu “Ekonomski trendovi i dedolarizacija” održao je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bivši guverner Narodne Banke Srbije, Dejan Šoškić. Njegovo predavanje je bilo posvećeno mogućim pravcima razvoja globalnog finansijskog sistema.

“Srbija je od 2001. do 2011. rasla tempom od oko 4.4% godišnje, prema zvaničnim podacima Svetske banke, a od 2001. do 2008. prosečna stopa rasta je iznosila 6.6% godišnje. Nakon toga kreće eho svetske krize i prošlo je nekoliko godina prilično skromnih rezultata. Od 2012. do 2016. godine je Srbija imala najnižu kumulativnu stopu rasta u okruženju, a kumulativno od 2012. do 2023. godine Srbija ima prosečnu stopu rasta od 2.37% – naravno, uz brojne izazove koji su pratili taj period, uključujući koronu i druge krize. Kumulativno, Srbija za čitav ovaj period raste 39%.

Ovo su sve proverljivi podaci dostupni od strane Svetske banke, iz kojih je izvučena inflacija, a zabrinjavajuće je što dolazi do usporavanja rasta sve do danas. Mi smo danas na nivou BDP-a iz 1990. godine. Nažalost, statistika pokazuje da se Srbija ne približava Evropi, već se udaljava od nje po ekonomskoj razvijenosti. Srbija je 2005. bila na 58% razvijenosti centralne i istočne Evrope, a danas je na 56%.”

BIZIT je mesto gde se nove tehnologije, među kojima je i veštačka inteligencija, predstavljaju u svetlu primene i realnih mogućnosti. BIZIT pomaže u preciznom sagledavanju i dizajniranju IT potrebe preduzeća, nabavkama resursa koji su potrebni i obezbeđivanju stabilnosti, sigurnosti i skalabilnosti IT resursa koji će osetno poboljšati poslovne procese vaše kompanije i vidljivo unaprediti poslovni rezultat.

Prvog dana BIZIT-a govorimo o ERP, CRM i drugim poslovnim rešenjima, o internetu kao bazi poslovanja, o digitalnim servisima i eZdravlju. Drugi dan je rezervisan za Cloud tehnologije, infrastrukturu i bezbednost. Posebna pažnja u panelima je posvećena rešenjima za pametne gradove i smart tehnologijama u najširem smislu. Najzad, u samoj završnici je smeštena priča koja se dotiče svih nas – obrazovanje i zapošljavanje u IT industriji. Na taj način, učesnici su dobili priliku da sagledaju celokupni Biznis MozAIk za narednu godinu.

Za prisutne su, zahvaljujući sponzorima skupa, obezbeđene brojne vredne nagrade koje su deljene tokom celodnevnog programa. Za zabavu i opuštenu atmosferu je bio zadužen gudački duo Imperial Strings.

