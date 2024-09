BIZIT 2024 partneri: Check point

Sajber bezbednost je jedna od važnijih tema na BIZIT konferenciji koja će se održati ove godine jedanaesti put u već dobro poznatom terminu, prva sreda i četvrtak u novembru. Među partnerima BIZIT-a koji će govoriti upravo na ovu temu našla se i kompanija Check Point Software Technologies koja je globalni lider u rešenjima za sajber bezbednost, posvećen zaštiti korporativnih preduzeća i vlada širom sveta.

Više od 30 godina, Check point misija je da obezbedimo digitalni svet za sve, svuda. Od pionirskih firewalls sa statusom do naših bezbednosnih rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, koja se isporučuju u oblaku, posvećeni su zaštiti organizacija sa vodećom stopom prevencije od 99,8% u industriji.

Preko Check Point Infinity platforme, pružaju najsavremenija rešenja za odbranu od najsofisticiranijih sajber napada. Check Point-ova Infinity cloud platforma zasnovana na veštačkoj inteligenciji, predstavlja kulminaciju decenija inovacija i tehnologija potrebnih za pružanje bezbednosnih rešenja za ceo enterprajz sektor. Infinity platforma nudi kupcima sveobuhvatna rešenja, proizvode i usluge, kao i fleksibilnost da ih dodaju i budu ispred rastućih sajber pretnji.

Razumevanje potreba klijenata za izdržljivim poslovanjem i sajber otpornošću su u srži Check Point-ove istorije inovacija. Pružaju vrhunske tehnologije za bezbedne mreže, multi-cloud okruženja za preduzeća i krajnje tačke, mobilne i IoT uređaje.

Evo primera tehnologija koje su pomogle u stvaranju njihovog sveobuhvatnog pristupa platformi.

U 2006. godini, Check Point je podigao letvicu kreiranjem jedinstvene bezbednosne arhitekture koristeći jedinstvenu upravljačku konzolu, objedinjene bezbednosne kapije i prvu bezbednost krajnjih tačaka zasnovanih na agentima. Zatim je usledila Check Point-ova softverska blejd arhitektura, dinamična i fleksibilna arhitektura koja ispunjava bezbednosne potrebe svih organizacija.

Do 2009. godine, kompanija je kupila Nokijino poslovanje sa bezbednosnim uređajima i bazu podataka aplikacije FaceTime Communications, dodajući bezbednosne kontrole za preko 50.000 Web 2.0 vidžeta i više od 4.500 internet aplikacija u svoje bezbednosne kapije.

U aprilu 2017, kompanija je predstavila Check Point Infinity, prvu konsolidovanu bezbednosnu platformu za prevenciju pretnji na mrežama, u oblaku, krajnjim tačkama i mobilnim uređajima. Kupovinom ForceNock-a, Check Point Infinity je inkorporirao veb aplikaciju i tehnologiju zaštite API-ja (WAAP), koja koristi mašinsko učenje, bihejvioralne i bezbednosne mehanizme zasnovane na reputaciji.

U oktobru 2018. godine, Check Point je kupio Dome9 kako bi implementacije u oblaku učinili bezbednijim i lakšim za upravljanje za organizacije koje prenose svoju IT infrastrukturu.

Danas je Check Point jedini dobavljač koji obezbeđuje potpuno konsolidovanu arhitekturu sajber bezbednosti i platformu koju pokreće veštačka inteligencija koja pruža zaštitu bez presedana od mega-sajber napada i sajber pretnji nultog dana.

Istorija Check Point-a sa preventivnim rešenjima na jedinstven način kombinuje politiku, ljude i primenu za veću zaštitu informacionih sredstava i pomaže organizacijama da implementiraju nacrt za bezbednost koji je u skladu sa poslovnim potrebama. Njihov temelj uspeha je njihova filozofija vođena klijentima, stalna tehnološka inovacija, kao i nemilosrdni fokus da obezbede sveobuhvatnu, inovativnu bezbednost širom sveta.

Portfolio uključuje još i Check Point Harmony za zaštitu u radnom procesu, CloudGuard za zaštitu cloud-a i Quantum za zaštitu mreže.

Check Point je posvećen tome da svet učini bezbednijim i sigurnijim mestom, a ova posvećenost važi i za njihov rad i na internetu i u fizičkom svetu. Promovišu bezbedno, zdravo, podržavajuće i raznoliko radno okruženje, sa mogućnostima obuke i razvoja za sve zaposlene. Ostvarili su rodni paritet u svom C-level menadžmentu i posvećeni su jednakim mogućnostima i jednakim nagradama za sve.

Proizvodi i usluge kompanije Check Point se prodaju preduzećima, dobavljačima usluga, malim i srednjim preduzećima i potrošačima. Obezbeđuju više od 100.000 preduzeća i milione korisnika širom sveta.

Do novembra i jedanaestog BIZIT-a ima još vremena, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba

