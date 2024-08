BIZIT 2024 partneri: Kameleon Solutions

BIZIT konferencija održaće se ove godine jedanaesti put u već dobro poznatom terminu, prva sreda i četvrtak u novembru. Za tradicionalno sjajan program biće zaduženi i partneri BIZIT-a koje ćemo vam u ovom serijalu objava predstavljati. Danas vam predstavljamo Kameleon Solutions.

Kameleon Solutions je prvi licencirani Salesforce partner u Srbiji i lider u implementaciji Salesforce rešenja za Jadranski region, Podsaharsku Afriku, Maltu i Bliski istok. Ponosni su što su proglašeni za Salesforce Partnera godine za region Jugoistočne Evrope za fiskalnu 2024. godinu.

Specijalizovani su za digitalnu transformaciju, sa bogatim iskustvom u radu sa klijentima iz preko petnaest industrija u B2B i B2C segmentima, uključujući maloprodaju, veleprodaju, e-commerce, finansije i bankarstvo, iGaming, građevinarstvo, nekretnine i ugostiteljstvo. Salesforce rešenja im pružaju širok spektar alata koje uspešno primenjuju kod klijenata iz različitih sektora. Kada gotova rešenja nisu dovoljna, razvijaju potpuno nova i prilagođena rešenja, skrojena prema specifičnim potrebama njihovih klijenata.

Pored tehničkog razvoja i implementacije, pružaju i usluge edukacije i strateškog konsaltinga, koji pomažu kompanijama da savladaju složene poslovne izazove, ostvare svoje ključne ciljeve i izgrade čvrste temelje za novu eru digitalnog poslovanja.

Njihov tim, sa sedištem u Beogradu (Srbija) i kancelarijama u Novom Sadu (Srbija), Zagrebu (Hrvatska), Skoplju (Makedonija), Lagosu (Nigerija) i Amanu (Jordan), uspešno sarađuje sa klijentima širom sveta, sa posebnim fokusom na tržišta EMEA, SAD i Kanade. Sa više od 100 Salesforce sertifikata, mogu sa ponosom da kažu da je njihov tim jedan od najstručnijih u regionu. Uspešno su realizovali preko 45 projekata implementacije Salesforce rešenja.

Tokom 2021. godine, dostigli su treći nivo Salesforce partnerstva, što je ekvivalent statusu Zlatnog partnera i trenutno su jedini partner u Srbiji sa ovim statusom. U 2022. godini, postali su i prvi Mulesoft partner u Jadranskom regionu.

Kameleon Solutions je dobitnik tri prestižne Salesforce Partner nagrade.

2024: Salesforce Partner godine za region Jugoistočne Evrope

2022: Nagrada Salesforce tima iz Afrike

2022: Nagrada Salesforce tima iz Jadranskog regiona

Do novembra i jedanaestog BIZIT-a ima još vremena, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba, to možete učiniti popunjavanjem prijave na ovom linku, a do tada izdvajamo vam jedno izlaganje koje je Kameleon Solutions imao na BIZIT-u:

Podelite s prijateljima

Tweet