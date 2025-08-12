BIZIT 2025: AI više nije tema – AI je standard
Još donedavno veštačka inteligencija (AI) bila je ekskluzivna tema tehnoloških konferencija i vizija budućnosti iz naučne fantastike. Danas – AI je svuda oko nas. U mobilnim aplikacijama koje svakodnevno koristimo, u preporukama koje dobijamo na mrežama, u sistemima koji upravljaju fabrikama, logistikom, finansijama. Njeno prisustvo se ne dovodi u pitanje – podrazumeva se.
Ako birate IT rešenje za svoju firmu, AI mora biti deo tog izbora. Rešenja bez AI komponenti uskoro će biti kao telefoni bez interneta – funkcionalna, ali nedovoljna. AI ne samo da ubrzava procese i smanjuje troškove, već otvara novi nivo poslovne inteligencije, skalabilnosti i prilagodljivosti tržišnim promenama.
Zašto AI više nije luksuz nego nužnost
Svet biznisa je postao algoritamski. Konkurentnost se sve više meri brzinom reakcije, kvalitetom odluka i sposobnošću da se predvide trendovi. AI-integrisana rešenja danas omogućavaju kompanijama da:
- Automatizuju procese i značajno smanje operativne troškove
- Personalizuju korisničko iskustvo i povećaju lojalnost kupaca
- Donose odluke na osnovu podataka, a ne samo intuicije
- Preventivno upravljaju rizicima uz pomoć prediktivnih modela
A brojke govore same za sebe:
- 78% kompanija širom sveta već koristi AI u više poslovnih funkcija
- 92% firmi koje su investirale u AI beleže merljive koristi
- Kompanije sa visokom AI zrelošću ostvaruju 3x veći ROI
- McKinsey: AI-integrisane firme rastu do 20% brže
- PwC: AI će globalnoj ekonomiji doneti 15+ triliona dolara do 2030.
BIZIT 2025 – Rešenja, ne izgovore
Ovogodišnja BIZIT konferencija, 4. i 5. novembra u hotelu Metropol u Beogradu, posvećena je upravo rešenjima u praksi. Ne trendu, ne teoriji, već konkretnim rešenjima koja već danas menjaju način poslovanja.
Na BIZIT-u ćete:
- Čuti primere iz domaćih i globalnih kompanija koje koriste između ostalog i AI za rast
- Upoznati najnovija rešenja dostupna na našem tržištu
- Razgovarati sa liderima industrije o strategijama i izazovima
- Saznati kako da pripremite svoj biznis za AI transformaciju
Zašto vredi doći
BIZIT nije samo konferencija – to je zajednica ljudi koji razumeju tehnologiju, ali misle o biznisu. To je mesto gde se ne govori o AI-u kao prolaznom trendu, već o alatu koji menja pravila igre.
Znamo da je vaše vreme dragoceno. Zato verujemo da je ovo prava investicija – prilika da u dva dana dobijete uvid, kontakte i inspiraciju koji će oblikovati vaše naredne poslovne poteze.
📅 4. i 5. novembar 2025
📍 Hotel Metropol, Beograd
🎫 Prijavite se još danas i iskoristite povoljne cene u avgustu. Za timove od pet i više učesnika iz iste kompanije nudimo dodatne pogodnosti – javite se redakciji za detalje.
AI više nije tema. Njegovo prisustvo se podrazumeva.
Vidimo se na BIZIT-u.