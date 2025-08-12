BIZIT 2025: AI više nije tema – AI je standard

Još donedavno veštačka inteligencija (AI) bila je ekskluzivna tema tehnoloških konferencija i vizija budućnosti iz naučne fantastike. Danas – AI je svuda oko nas. U mobilnim aplikacijama koje svakodnevno koristimo, u preporukama koje dobijamo na mrežama, u sistemima koji upravljaju fabrikama, logistikom, finansijama. Njeno prisustvo se ne dovodi u pitanje – podrazumeva se.

Ako birate IT rešenje za svoju firmu, AI mora biti deo tog izbora. Rešenja bez AI komponenti uskoro će biti kao telefoni bez interneta – funkcionalna, ali nedovoljna. AI ne samo da ubrzava procese i smanjuje troškove, već otvara novi nivo poslovne inteligencije, skalabilnosti i prilagodljivosti tržišnim promenama.

Zašto AI više nije luksuz nego nužnost

Svet biznisa je postao algoritamski. Konkurentnost se sve više meri brzinom reakcije, kvalitetom odluka i sposobnošću da se predvide trendovi. AI-integrisana rešenja danas omogućavaju kompanijama da:

Automatizuju procese i značajno smanje operativne troškove

i značajno smanje operativne troškove Personalizuju korisničko iskustvo i povećaju lojalnost kupaca

i povećaju lojalnost kupaca Donose odluke na osnovu podataka , a ne samo intuicije

, a ne samo intuicije Preventivno upravljaju rizicima uz pomoć prediktivnih modela

A brojke govore same za sebe:

78% kompanija širom sveta već koristi AI u više poslovnih funkcija

kompanija širom sveta već koristi AI u više poslovnih funkcija 92% firmi koje su investirale u AI beleže merljive koristi

firmi koje su investirale u AI beleže merljive koristi Kompanije sa visokom AI zrelošću ostvaruju 3x veći ROI

McKinsey : AI-integrisane firme rastu do 20% brže

: AI-integrisane firme rastu do PwC: AI će globalnoj ekonomiji doneti 15+ triliona dolara do 2030.

BIZIT 2025 – Rešenja, ne izgovore

Ovogodišnja BIZIT konferencija, 4. i 5. novembra u hotelu Metropol u Beogradu, posvećena je upravo rešenjima u praksi. Ne trendu, ne teoriji, već konkretnim rešenjima koja već danas menjaju način poslovanja.

Na BIZIT-u ćete:

Čuti primere iz domaćih i globalnih kompanija koje koriste između ostalog i AI za rast

koje koriste između ostalog i AI za rast Upoznati najnovija rešenja dostupna na našem tržištu

dostupna na našem tržištu Razgovarati sa liderima industrije o strategijama i izazovima

o strategijama i izazovima Saznati kako da pripremite svoj biznis za AI transformaciju

Zašto vredi doći

BIZIT nije samo konferencija – to je zajednica ljudi koji razumeju tehnologiju, ali misle o biznisu. To je mesto gde se ne govori o AI-u kao prolaznom trendu, već o alatu koji menja pravila igre.

Znamo da je vaše vreme dragoceno. Zato verujemo da je ovo prava investicija – prilika da u dva dana dobijete uvid, kontakte i inspiraciju koji će oblikovati vaše naredne poslovne poteze.

📅 4. i 5. novembar 2025

📍 Hotel Metropol, Beograd

🎫 Prijavite se još danas i iskoristite povoljne cene u avgustu. Za timove od pet i više učesnika iz iste kompanije nudimo dodatne pogodnosti – javite se redakciji za detalje.

AI više nije tema. Njegovo prisustvo se podrazumeva.

Vidimo se na BIZIT-u.