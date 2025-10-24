BIZIT 2025: Delimo znanje, ali i vredne nagrade!

Na BIZIT konferenciju ne dolazite samo po vrhunska predavanja, korisne kontakte i inspiraciju – ove godine sa sobom možete poneti i ozbiljno dobre poklone. Tokom oba dana konferencije biće organizovan nagradni kviz i izvlačenje kroz interaktivnu aplikaciju.

Učesnici će se registrovati u aplikaciji pod nadimkom, bez unošenja ličnih podataka – dovoljno je da vas možemo identifikovati kada vas izvučemo, a vi da znate da ste baš vi srećni dobitnik.

🎯 Kako učestvujete u izvlačenju?

Svaki učesnik BIZIT-a koji ima ulaznicu može da učestvuje u nagradnom delu programa.

Pre početka kviza potrebno je da se prijavite u aplikaciju sa nadimkom po izboru .

. Tokom programa, u oba dana, biće više krugova izvlačenja – dovoljno je da budete prisutni i uključeni.

Kao i prethodnih godina, planirano je više dnevnih izvlačenja za oba dana, gde ćemo darivati veliki broj vrednih poklona, uključujući monitore, pametne satove, telefon, vikend za dvoje, Kafeterija poene i zlatnike.

🎁 A evo šta sve možete da osvojite:

• AOC Q27V4EA monitor (27″) – jer dobre ideje zaslužuju da se vide u visokoj rezoluciji.

• Philips 27M2C5501 monitor (27″) – zakrivljen ekran koji posao pretvara u panoramsko zadovoljstvo.

• realme GT 7T smartphone (žuti) + punjač – brz kao deadline, upečatljiv kao pitch – telefon koji traži pažnju.

• realme Watch 5 (titanium black) – pametni sat za one koji vode računa o vremenu, koracima i stilu.

• Xiaomi Smart Band 9 Active – mali, lagan i uporan – kao želja za boljim rezultatima.

• Xiaomi Redmi Buds 6 Pro – kad želite da se čuje samo ono što je bitno (a ne kolega iz open-space-a).

• Huawei Watch Fit 4 Pro – fitnes, notifikacije i elegancija na jednom zglobu.

• Huawei FreeBuds 6 – zvuk koji briše buku oko vas, ne i entuzijazam.

• Anker robot usisivač eufy E20 (3-u-1) – dok ste vi na poslu, on završava posao kod kuće.

• Planeta gift paketi (duks, šejker, čarape – posebno za žensku i mušku osobu) – zato što je komfor nova forma produktivnosti.

• Hotel Borkovac – produženi vikend za dvoje – za digitalni detox, jer je svakom IT-jevcu potrebno da ponekad odloži laptop i otvori minibar.

• Tavex – šest zlatnika od 1g (3 nagrade po danu) – jer neki pokloni zaista imaju težinu.

• Kafeterija vaučeri / promo kod za aplikaciju – 10.000 poena za trošenje u aplikaciji (dva dobitnika) – dovoljno da se napunite energijom i kafom, čak i kada vam inbox viče “deadline”!

🎒 Poklon za svakog učesnika

Bilo da osvojite nagradu ili ne – sa BIZIT-a sigurno ne odlazite praznih ruku. Svaki registrovani učesnik dobija Lenovo ranac sa korisnim i zabavnim poklonima partnera konferencije. U rancu vas čeka i Tavex vaučer za popust pri kupovini investicionog zlata – idealna prilika da naučeno o ulaganjima odmah primenite u praksi. A to nije sve! Aktivno praćenje predavanja i učestvovanje u diskusijama takođe se nagrađuje – svako zanimljivo i kreativno pitanje biće nagrađeno PC Press Monografijom “Naših 30 godina”.

🎫 Prijavite se na vreme

BIZIT 2025 je pravo mesto za sve koji žele da budu korak ispred – u biznisu, tehnologiji i inovacijama. A sada i sa šansom da kući odnesu monitor, pametni sat, telefon, produženi vikend za dvoje ili čak zlatnik.

📍 Prijavite se odmah, obezbedite svoju ulaznicu i učestvujte u nagradnom kvizu.