BIZIT 2025: Konferencija koja donosi rešenja, ne izgovore

Pod sloganom „Rešenja, ne izgovori“, BIZIT konferencija 2025 okuplja one koji ne čekaju idealne okolnosti, već ih stvaraju. Najvažniji IT događaj godine biće održan 4. i 5. novembra u hotelu Metropol u Beogradu, i okupiće ljude koji svakodnevno oblikuju digitalnu budućnost Srbije i regiona.

U zemlji sa preko 120.000 IT stručnjaka, tek njih 5.000 radi na poslovima domaće digitalizacije – procesima u kojima je zaposleno preko 2 miliona ljudi. Upravo ti stručnjaci treba da digitalizuju i vaše poslovanje, zato je BIZIT prilika da ih upoznate.

Novi talas promena koji donose veštačka inteligencija, sajber bezbednost, pametni gradovi i poslovni softver otvara pitanja na koja privreda mora brzo da pronađe odgovore. Upravo zato, BIZIT 2025 okuplja najznačajnije IT kompanije, eksperte i lidere biznisa kako bi ponudili konkretna rešenja i pokazali put ka održivom rastu.

Program u dve celine

📌 Prvog dana BIZIT-a govorićemo o data centrima, bezbednosti i pametnim gradovima – ključnim temama za razvoj digitalne infrastrukture i sigurnog poslovanja.

📌 Drugog dana akcenat stavljamo na poslovni softver – kako ga birati, po kojim kriterijumima i šta danas kompanijama donosi najveću vrednost. U realizaciji programa konferencije učestvuju firme koje već imaju proverena rešenja za privredu.

Kompanije koje stoje iza digitalne transformacije

Na BIZIT-u ćete tokom dva dana imati priliku da čujete i vidite predstavnike vodećih IT kompanija: Kameleon Solutions, IIB, GoPro, Schneider Electric, Rittal, AB Soft, ICodeFactory, Owis, Sky Express, nJoy, Check Point, Enel PS, Vertiv, Lenovo, Docloop…

Kameleon Solutions , prvi licencirani Salesforce partner iz Srbije, pruža sveobuhvatna rešenja zasnovana na Salesforce platformi, uključujući planiranje, razvoj, integraciju i održavanje. Njihov tim stručnjaka pomaže kompanijama da unaprede poslovanje kroz prilagođena cloud rešenja kao što su Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Community Cloud, Field Service Lightning, Salesforce Lightning Platform, Salesforce CPQ i druga.

IIB se bavi izgradnjom i održavanjem poslovnih informacionih sistema u proizvodnji i prometu robe i usluga. Nude kompletne usluge od identifikacije potreba, definisanja zahteva, odabira softverskih rešenja i opreme, do implementacije „ključ u ruke" bazirane na njihovim UPIS proizvodima. Njihova vizija je širenje kulture humanog korišćenja informacionih tehnologija, sa ciljem stvaranja programskih proizvoda koji ispunjavaju očekivanja korisnika.

GoPro pruža vrhunska poslovna rešenja za mala i srednja preduzeća, fokusirajući se na ERP i CRM sisteme zasnovane na Microsoft Dynamics 365 platformi. Njihova ponuda uključuje Business Central, MS Dynamics 365, ShakeSpeare za DMS i BPM, GoPro BI za poslovnu inteligenciju, kao i module za obračun zarada i upravljanje ljudskim resursima. Sa iskusnim timom koji je od samih početaka uključen u Dynamics NAV implementacije u Srbiji, GoPro donosi povećanje vrednosti kroz proverene metodologije i alate.

AB Soft, osnovan 1990. godine, specijalizovan je za projektovanje i izradu informacionih sistema za mala, srednja i velika preduzeća. Sa timom od 50 stručnjaka i iskustvom rada sa preko 2000 kompanija, razvijaju ERP, CRM, DMS, WMS i Data Warehouse rešenja, uz sertifikate ISO 27001 i ISO 9001.

Rittal je globalni lider u industrijskim sistemima kućišta, distribuciji energije, klimatizaciji, IT infrastrukturi i automatizaciji. Njihovi proizvodi koriste se u elektroinženjeringu, obnovljivim izvorima energije, mašinstvu, transportu i IT infrastrukturi.

Schneider Electric je globalni tehnološki lider u oblasti energetike i automatizacije. Njihovo rešenje EcoStruxure™ IT podiže IT infrastrukturu na viši nivo otpornosti, bezbednosti i održivosti kroz digitalno praćenje, planiranje i modelovanje.

Check Point Software Technologies već više od 30 godina razvija vrhunska sajberbezbednosna rešenja. Njihova platforma Check Point Infinity obuhvata Harmony za zaštitu radne snage, CloudGuard za cloud bezbednost i Quantum za mrežnu sigurnost.

Enel PS je lider u dizajniranju i izgradnji modernih data centara i kompleksnih sistema za kontinuitet poslovanja. Sa 30 godina iskustva, nude i održavanje energetske elektronike, UPS-a, HVAC sistema, DEA i konsultantske usluge.

Vertiv, američka multinacionalna kompanija sa 27.000 zaposlenih u 130 zemalja, obezbeđuje kritičnu infrastrukturu za data centre, komunikacione mreže i industrijska okruženja. Njihovi proizvodi uključuju rack sisteme, integrisana rešenja i usluge održavanja.

, američka multinacionalna kompanija sa 27.000 zaposlenih u 130 zemalja, obezbeđuje kritičnu infrastrukturu za data centre, komunikacione mreže i industrijska okruženja. Njihovi proizvodi uključuju rack sisteme, integrisana rešenja i usluge održavanja. OWIS je sistem IT kompanije Orka koja je osnovana 2003. godine u Sarajevu. Tokom više od dve decenije razvoja, Orka je izgradila i usavršila sistem OWIS – softversko rešenje za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima. OWIS omogućava digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa: upravljanje opštom poštom, obradom faktura, ugovorima, narudžbama i HR procedurama. Sistem je prilagodljiv i olakšava rad svim nivoima u kompaniji.

OWIS je sistem IT kompanije Orka koja je osnovana 2003. godine u Sarajevu. Tokom više od dve decenije razvoja, Orka je izgradila i usavršila sistem OWIS – softversko rešenje za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima. OWIS omogućava digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa: upravljanje opštom poštom, obradom faktura, ugovorima, narudžbama i HR procedurama. Sistem je prilagodljiv i olakšava rad svim nivoima u kompaniji.

Sky Express je lider na tržištu zapadnog Balkana u oblasti informacione bezbednosti, sa misijom da omogući organizacijama da se fokusiraju na svoje poslovanje bez brige o cyber pretnjama. Njihov tim visoko kvalifikovanih inženjera, pokriva sve aspekte sajber bezbednosti – od analize i unapređenja do održavanja informacionih sistema. Kao pouzdan partner u borbi protiv cyber kriminala, kompanija svojim klijentima donosi sigurnost, stabilnost i poverenje u digitalnom okruženju koje se menja iz dana u dan.

NJoy je kompanija orijentisana na poslovna rešenja koja proizvodi visokokvalitetne UPS sisteme, solarne invertore sa skladištenjem energije i mikro data centre (MDC). Od 2010. godine donose pouzdana rešenja za zaštitu napajanja, a svoje iskustvo u ovoj oblasti proširili su i na tržište proizvodnje energije – kroz fotonaponske invertore i sisteme za skladištenje energije. Zahvaljujući OEM i ODM modelu, nJoy obezbeđuje fleksibilna rešenja kako za dizajnerske, tako i za tehničke izazove, dok multidisciplinarni tim stručnjaka pruža podršku u svim fazama – od razvoja i dizajna proizvoda, do marketinga i korisničkog servisa.

ICodeFactory je kompanija koja pokriva ceo proces razvoja softvera – od ideje do proizvodnje. Kao Gold Microsoft Partner sa višegodišnjim iskustvom, od 2005. godine razvijaju napredna enterprise softverska rešenja. Njihov tim čine vrhunski Microsoft Certified Trainers i developeri sa bogatim iskustvom u izradi i arhitekturi nekih od najsofisticiranijih softverskih rešenja u svetu.

Lenovo je globalni tehnološki lider i kompanija sa prihodom od 69 milijardi dolara, koja zapošljava preko 77.000 ljudi širom sveta. Kao svetski broj jedan u proizvodnji PC računara, Lenovo kontinuirano širi svoje istraživanje i inovacije u oblastima novih IT tehnologija – cloud, edge, mreža i veštačka inteligencija. Posvećenost inovacijama ide ruku pod ruku sa brigom o planeti, zbog čega kompanija razvija rešenja usmerena ka održivosti, od smanjenja emisija do globalnih filantropskih programa. Lenovo je među prvim kompanijama u svetu koje su dobile validaciju ciljeva neto-nultih emisija od inicijative Science Based Targets, a cilj im je da do 2025. pozitivno utiču na 15 miliona ljudi kroz društveno odgovorne projekte.

Posebnu vrednost programu daće panel diskusije na kojima će učestvovati i Heliant, Nites, RNIDS i druge domaće kompanije, dok će za opuštajuće trenutke tokom kvizova i pauza biti zaduženi partneri Vizim, Teri Engineering, Seyfor i mnogi drugi.

RNIDS upravlja nacionalnim internet domenima .rs i .срб, obezbeđujući njihovo stabilno funkcionisanje i dostupnost iz svake tačke interneta, u skladu sa najvišim standardima globalnih registara.

Heliant zapošljava preko 100 stručnjaka i razvija softverska rešenja za zdravstvene ustanove, opštine i komunalna preduzeća. Njihove usluge koristi više od 100.000 krajnjih korisnika, čineći poslovanje jednostavnijim i efikasnijim.

NITES Group je međunarodna IT kompanija koja razvija napredna tehnološka rešenja za različite sektore. Fokusirani su na pametna korisnička iskustva i real-time upravljanje poslovanjem kroz inovativnu obradu podataka.

Vizim je prvi privatni dom zdravlja u Srbiji, osnovan 1994. godine sa vizijom da pruži kvalitetnu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu. Tokom tri decenije rada, Vizim je izgradio mrežu zdravstvenih ustanova koju čine Opšta bolnica, domovi zdravlja u Beogradu i Novom Sadu, kao i ogranci u Kragujevcu, Užicu i Novom Pazaru. Danas Vizim okuplja tim od preko 250 lekara i kvalifikovanog osoblja, koji kombinuju savremenu medicinsku opremu i stručnost sa inovativnim pristupima preventivnoj medicini i očuvanju zdravlja.

Teri Engineering je sistem integrator sa sedištem u Beogradu, osnovan 1990. godine, sa ćerkama kompanijama u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji i Italiji. Specijalizovani su za prodaju, integraciju i implementaciju komunikacionih, automatizacionih i IT proizvoda i rešenja. Među njihovim klijentima nalaze se vodeći globalni i lokalni akteri – od telekom operatora kao što su Deutsche Telekom i Telekom Srbija, preko industrijskih giganata poput ZF, Michelin, Goodyear i Pentair, do snažnih regionalnih lidera. Rešenja Teri Engineering-a koriste se širom sveta, potvrđujući njihov međunarodni domet i stručnost.

Seyfor je jedna od vodećih softverskih grupacija u Evropi sa 35 godina iskustva u razvoju ERP sistema i poslovnih rešenja. Sa više od 1850 zaposlenih u 7 evropskih država, Seyfor posluje u čak 42 zemlje. U Adriatik regiji, Seyfor okuplja tim od preko 270 stručnjaka, nastavljajući uspešnu praksu SAOP grupe i dodatno jačajući kroz integraciju provajdera poslovnih rešenja OPAL, Vasco i MIT.

Kroz tradiciju dugu tri decenije i viziju da pojednostavi poslovanje inteligentnim rešenjima i snažnim partnerskim odnosima, Seyfor doprinosi rastu i konkurentnosti svojih korisnika, istovremeno negujući vrednosti partnerstva, stabilnosti i profesionalnosti.

Dva dana dijaloga, inspiracije i povezivanja

Na BIZIT-u ćete čuti konkretna rešenja, ne teorije. Biće to mesto dijaloga, inspiracije i povezivanja sa ljudima koji menjaju pravila igre i oblikuju digitalnu budućnost. Na jednom mestu okupljaju se ljudi iz IT sektora, predstavnici najvećih kompanija u Srbiji, eksperti sa bogatim iskustvom i rešenja koja oblikuju privredu. Pored znanja i primera iz prakse, BIZIT pruža priliku za networking, razmenu ideja i saradnju koja pokreće nove projekte.

👉 Prijavite se odmah i iskoristite popust za rane prijave. Broj mesta je ograničen!

Za timove od pet i više učesnika iz iste kompanije važe posebni uslovi – za detalje nam pišite ili nas kontaktirajte telefonom.

Vidimo se na BIZIT-u, jer digitalna Srbija ne nastaje sama od sebe – stvaraju je ljudi koje ćete upoznati upravo ovde.