BIZIT 2025: mesto gde se odlučuje budućnost biznisa i tehnologije

Još nas samo mesec dana deli od početka BIZIT konferencije, najznačajnijeg regionalnog događaja posvećenog digitalnom biznisu i IT industriji. Ovogodišnji BIZIT održaće se 4. i 5. novembra u beogradskom hotelu „Metropol Palace“ i, kao i prethodnih godina, okupiće vodeće stručnjake, menadžere i inovatore iz zemlje i regiona.

Tema BIZIT-a 2025. fokusirana je na razumevanje tržišnih kretanja, transformaciju poslovnih modela i implementaciju novih tehnologija. Konferenciju će otvoriti prof. dr Dragan Đuričin, renomirani ekonomista, koji će sa svoje prepoznatljive analitične i pronicljive pozicije predstaviti poslovni ambijent u kojem radimo danas i u kojem ćemo morati da se snalazimo sutra. Nakon uvodnog izlaganja, publiku očekuje niz predavanja i panela stručnjaka koji ne nagađaju – već znaju i svojim znanjem oblikuju budućnost.

BIZIT nije samo još jedan događaj. On je poslovni barometar i seizmograf – beleži, analizira i objašnjava potrese koji se dešavaju u privredi i društvu, kako bi učesnici bili spremni za dalje. Poruka je jasna: ako niste na BIZIT-u, niste u igri. Upravo ovde se čuju najvažniji trendovi, ovde se otkrivaju prilike za prilagođavanje i napredak, ovde se gradi mreža kontakata koja menja pravila.

Dvanaest godina tradicije

Ovogodišnji BIZIT biće dvanaesto izdanje konferencije. Tokom prethodnih godina kroz BIZIT je prošlo na hiljade učesnika i stotine predavača iz regiona i sveta. Mnogi od njih su danas lideri u svojim industrijama, a ideje koje su prvi put predstavljene na BIZIT-u sada oblikuju svakodnevno poslovanje kompanija. Upravo zbog toga se BIZIT smatra jednim od ključnih orijentira kada je reč o razumevanju pravaca razvoja digitalne ekonomije u Srbiji i regionu.

Nova pogodnost za učesnike

Od ove jeseni ulaznice za BIZIT mogu se nabaviti i preko domaće platforme BUYING.RS, što donosi dodatnu pogodnost za fizička lica i studente. Dok kompanije i dalje koriste prijavu na sajtu bizit.rs, pojedinci i studenti sada imaju mogućnost da karte obezbede brzo i jednostavno putem kartičnog plaćanja, uz posebno povoljne uslove za studente koji žele da zakorače u svet digitalnog biznisa i tehnologije.

BUYING.RS je inovativna domaća platforma koja rešava hronične probleme event industrije – od duplih karata i padova sistema usled velike navale, do frustrirajućih virtuelnih redova. Njihov engine, zasnovan na rule-based AI, garantuje kupovinu bez čekanja, pametne preporuke sedišta i pouzdan rad čak i kada hiljade korisnika istovremeno pristupe sistemu. Na sajtu bizit.rs/prijava jasno su označeni linkovi za kupovinu preko BUYING.RS za prvi, drugi ili oba dana konferencije.

Paneli, diskusije i networking

Pored predavanja, poseban značaj BIZIT-a leži u panel-diskusijama i neformalnim razgovorima. Paneli okupljaju različite aktere – od predstavnika državnih institucija i velikih kompanija, do startapa i akademske zajednice – što omogućava razmenu mišljenja i formiranje šire slike o trendovima i izazovima. Istovremeno, učesnici konferencije dobijaju jedinstvenu priliku da kroz networking razgovaraju s liderima industrije i potencijalnim partnerima, što BIZIT čini neprocenjivim poslovnim iskustvom.

Zašto prisustvovati?

BIZIT 2025. je mesto gde se donose odluke i oblikuju strategije. Tokom dva dana konferencije učesnici će imati priliku da čuju najvažnije poruke lidera iz industrije, ali i da kroz networking povežu svoje kompanije s partnerima i budućim saradnicima. Posebne pogodnosti obezbeđene su za više učesnika iz iste firme, a broj mesta je ograničen.

Vidimo se 4. i 5. novembra u hotelu Metropol Palace – tamo gde se odlučuje ko ostaje, a ko nestaje.

Sve informacije i prijave dostupne su na: bizit.rs.