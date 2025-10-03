BIZIT 2025 najava predavanja: Sergej Kešelj, ICodeFactory – Digitalizacija u fabrikama

„Da li veruješ da u radiju žive mali ljudi?“ – pitao je davno Mika Antić.

Danas bismo se mogli zapitati: Da li veruješ da u fabrikama neće raditi ljudi?

Ovakve fabrike već postoje, a ono što sledi je da će doći dan kada će klasične fabrike postati retkost, a zatim i potpuno nestati.

Suština Industrije 4.0 jeste ostvarivanje ovog cilja – vizije koja je pre nešto više od decenije delovala kao naučna fantastika, a danas oblikuje fabrike, gradove i čitave ekonomije. To je svet u kojem proizvodnja govori kroz senzore i podatke, u kojem digitalni blizanci omogućavaju da se unapred testiraju scenariji, a veštačka inteligencija donosi kvalitetne odluke umesto čoveka. Svet u kojem fabrika nije samo niz povezanih mašina, već deo cirkularne ekonomije i održivog društva.

Na ovogodišnjem BIZIT-u, gost predavač Sergej Kešelj, direktor i osnivač kompanije ICodeFactory, prenosi konkretna iskustva sa projekata digitalizacije preko 130 fabrika u čitavom svetu.

Pozivamo vas da zajedno istražimo kako najnovije tehnologije – od IoT-a, preko veštačke inteligencije, do digitalnih blizanaca – menjaju lice industrije, i kako naša domaća pamet može igrati važnu ulogu u tom procesu.

