BIZIT 2025: Nova pogodnost, ulaznice sada i preko BUYING.RS platforme

BIZIT konferencija, koja svake godine okuplja vodeće IT i poslovne stručnjake, od ove jeseni uvodi novu pogodnost – kupovinu ulaznica preko inovativne domaće platforme BUYING.RS.

Na ovaj način fizička lica, kao i studenti, moći će jednostavno i brzo da dođu do svojih karata, uz posebno povoljne uslove namenjene upravo mladima (studentima) koji žele da zakorače u svet digitalnog biznisa i tehnologije.

👉 Važno: Naša postojeća prijava na sajtu bizit.rs ostaje nepromenjena i namenjena je prvenstveno pravnim licima (firmama). Dakle, kompanije se i dalje prijavljuju na uobičajeni način, dok je BUYING.RS novina prilagođena fizičkim licima i studentima za kupovinu platnim karticama.

Iza platforme stoji mali tim iz Srbije koji je rešio ključne probleme sa kojima se suočava event industrija – od duplih karata i pada sistema kada je velika navala, do sporih i frustrirajućih virtuelnih redova. Njihov sopstveni engine za prodaju karata oslanja se na rule-based AI i garantuje:

– karte su odmah dostupne, bez virtuelnih redova, pametne preporuke sedišta u uslovima velike gužve,

u uslovima velike gužve, hiljade korisnika istovremeno, bez pucanja sistema i kompromisa.

Na bizit.rs sajtu jasno su naznačeni linkovi za kupovinu preko BUYING.RS za prvi, drugi i oba dana, za fizička lica i studente.

Drugim rečima – sada je jednostavnije nego ikada da osigurate svoje mesto na najvećem regionalnom IT događaju godine.