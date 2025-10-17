BIZIT 2025: Objavljena agenda konferencije

Objavljena je preliminarna agenda BIZIT konferencije 2025, koja će se održati 4. i 5. novembra u hotelu Metropol Palace u Beogradu. U svetu u kojem su promene postale svakodnevica, a pritisak da se pronađu efikasna rešenja sve veći, poslovni lideri više ne traže još jednu konferenciju o „digitalnoj transformaciji“. Traže konkretne odgovore. Upravo zato, BIZIT 2025, dolazi sa jasnom porukom – tehnologija mora da rešava stvarne poslovne izazove.

Ovogodišnji BIZIT, dvanaesti po redu, fokusira se na primenljiva znanja, inovativne alate i realne primere iz prakse. Tokom dva dana, na programu je više od 30 predavanja, panela i prezentacija rešenja, koja obuhvataju sve – od infrastrukture i sajber bezbednosti do AI-a, ERP-a, automatizacije i održivog poslovanja.

Fokus na primenljiva znanja i rezultate

Ono što BIZIT izdvaja od drugih konferencija jeste korisnost sadržaja. Nema generičkih prezentacija niti apstraktnih priča – svako predavanje osmišljeno je tako da pruži konkretna znanja i primere koji mogu odmah da se primene u poslovanju. Kako da unapredite bezbednost, kako da povežete procese, kako da iskoristite veštačku inteligenciju u praksi, kako da vaš ERP ili DMS sistem zaista radi za vas – to su pitanja na koja učesnici dobijaju odgovore.

Prvi dan: bezbednost, poverenje i infrastruktura budućnosti

Prvi dan BIZIT-a ove godine rezervisan je za teme koje čine osnovu svake digitalne organizacije – sajber bezbednost, infrastrukturu i zaštitu podataka. U okviru sesija posvećenih IT bezbednosti, ističu se predavanja:

🔒 „Cyber Security slepe tačke u Data centrima“ (Dalibor Mitić, Sky Express) – otkriva skrivene rizike koje standardni IT alati ne prepoznaju i govori o potrebi povezivanja IT i OT bezbednosti.

(Dalibor Mitić, Sky Express) – otkriva skrivene rizike koje standardni IT alati ne prepoznaju i govori o potrebi povezivanja IT i OT bezbednosti. ⚙️ „Eksterni rizici: Da li smo zaštićeni ili ne?“ (Ivan Mladenović, Check Point Software) – o sve složenijim pretnjama modernih korporativnih okruženja.

(Ivan Mladenović, Check Point Software) – o sve složenijim pretnjama modernih korporativnih okruženja. 💬 Panel „Čuvari algoritama: Tehnologija, podaci i bezbednost“ (Toni R. Crisolli, moderator) – diskusija o poverenju, etici i odgovornosti u doba algoritamskog odlučivanja.

U ovom delu programa učesnici će čuti i konkretne primere iz prakse o tome kako domaće kompanije štite podatke u eri clouda, kako prepoznati ranjivosti koje ne otkrivaju standardni sistemi zaštite, i koje nove tehnologije oblikuju bezbednosni pejzaž regiona.

Drugi dan: digitalizacija, automatizacija i odnos čoveka i mašine

Drugi dan konferencije otvara Ljubomir Ristić (Comtrade), predavanjem „Ja, robot“, koje preispituje odnos čoveka i veštačke inteligencije kroz Asimovljeve zakone robotike. Zatim sledi niz predavanja o digitalizaciji i automatizaciji poslovanja, među kojima se izdvajaju:

🏭 „Fabrike bez ljudi – digitalizacija u 4 koraka“ (Sergej Kešelj, ICodeFactory) – o iskustvima u povezivanju i automatizaciji više od 150 fabrika.

(Sergej Kešelj, ICodeFactory) – o iskustvima u povezivanju i automatizaciji više od 150 fabrika. 🔗 „ERP: Integracija sa drugim sistemima u cilju povećanja efikasnosti poslovanja“ (Predrag Stojanović, AB Soft) – o praktičnim izazovima povezivanja domaćih i stranih softverskih sistema.

(Predrag Stojanović, AB Soft) – o praktičnim izazovima povezivanja domaćih i stranih softverskih sistema. 💡 „Kompletna digitalizacija – žaba koju moramo progutati“ (Gvozden Marinković, PlusPlus NT) – o realnim koracima i izazovima uvođenja potpune digitalizacije.

Dan se završava panelom „Korisnik na tronu: šta traži, šta dobija, šta ga (ne)zadržava?“, na kojem će direktori iz ICT sektora, proizvodnje i maloprodaje razgovarati o tome koliko je korisnik zaista „car“, a koliko samo deo poslovne mitologije.

Tematski akcenti: AI, podaci i digitalna transformacija bez fraza

Kako AI menja odluke u realnom vremenu?

Kako izabrati poslovni softver koji donosi stvarne rezultate?

Kako se zaštititi od napada u hibridnim IT okruženjima?

Ovo su samo neka od pitanja na koja BIZIT 2025 daje konkretne odgovore. Predavači dolaze iz vodećih domaćih i međunarodnih kompanija, sa višegodišnjim iskustvom u implementaciji digitalnih rešenja u realnim poslovnim uslovima. Svaka sesija ima cilj da pruži praktične uvide i alate koje učesnici mogu odmah primeniti u svom radu – bilo da dolaze iz IT sektora, menadžmenta, proizvodnje, finansija ili prodaje.

Mesto susreta ideja i ljudi

BIZIT već više od decenije okuplja stručnjake iz privrede, IT industrije, obrazovanja i javnog sektora, stvarajući prostor gde ideje prelaze u konkretna rešenja. Ovogodišnji slogan – „Rešenja, ne izgovori“ – jasno odražava duh konferencije: tehnologija ima smisla samo ako donosi merljiv rezultat.

Pored stručnog programa, učesnike očekuje inspirativna atmosfera, nagradni kvizovi i brojne prilike za networking i neformalna druženja.

🎫 Prijave su u toku, a broj mesta je ograničen.

Svi koji se registruju ranije ostvaruju popuste za više učesnika iz jedne kompanije.

👉 Pogledajte preliminarnu agendu na ovom linku i prijavite se na bizit.rs/prijava.

📍 Vidimo se 4. i 5. novembra u hotelu Metropol – tamo gde tehnologija postaje alat za uspeh.