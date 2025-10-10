BIZIT 2025 okuplja generacije koje povezuje analogni i digitalni svet
Ako ste odrasli uz šum kaseta, miris papira i zvuk modema, a danas donosite poslovne odluke u svetu oblaka, automatizacije i digitalne bezbednosti — onda ste pravi učesnik BIZIT konferencije.
Ovog novembra, 4. i 5. u hotelu Metropol Palace u Beogradu, održaće se BIZIT 2025, najveća poslovno-tehnološka konferencija u regionu. Učesnici ove manifestacije dolaze iz „analognog detinjstva” a žive i rade u “digitalnom dobu“ — time BIZIT simbolično povezuje dve epohe: vreme kada smo učili strpljenje dok se računar „povezuje na internet“ i današnji trenutak u kojem sve mora biti odmah, brzo i bez greške.
Gde se iskustvo susreće sa rešenjem
Upravo ta kombinacija iskustva i savremenosti čini BIZIT jedinstvenim mestom — tačkom preseka iskustva i rešenja.
BIZIT nije samo konferencija. To je susret ljudi koji razumeju tehnologiju i znaju kako da je upotrebe da bi rešili konkretne poslovne izazove.
Na BIZIT-u ćete upoznati kompanije i stručnjake koji nude rešenja za:
- cloud infrastrukturu i digitalnu transformaciju,
- automatizaciju poslovnih procesa,
- sajber bezbednost i upravljanje rizicima,
- poslovni softver, analitiku i podatke.
Sve to ne kroz prodajne prezentacije, već kroz razgovore, razmenu iskustava i neformalne susrete — upravo ono po čemu je BIZIT poznat i cenjen.
Mesto susreta onih koji prave razliku
BIZIT već više od decenije okuplja lidere koji oblikuju digitalnu budućnost Srbije i regiona. Ove godine, konferencija donosi još snažniji fokus na praktična rešenja, iskustva iz realnog poslovanja i konkretne primere transformacije.
To je mesto gde možete:
- upoznati ljude kojima ćete poveriti rešenje svojih poslovno-tehničkih problema,
- razgovarati sa stručnjacima koji razumeju izazove vaše industrije,
- čuti ideje koje pomeraju granice i otvaraju nova tržišta.
Prijave i popusti
Još uvek traje sezona popusta, pa je sada pravi trenutak da obezbedite svoje mesto.
- Poslovna lica (kompanije) mogu se prijaviti putem sajta bizit.rs.
- Fizička lica i studenti mogu karte kupiti direktno putem platforme BUYING.RS, uz pogodnosti i popuste za studente.
Za više učesnika iz iste kompanije dostupni su dodatni popusti, a timovi od pet i više učesnika ostvaruju posebne uslove — dovoljno je da nas kontaktirate i dogovorimo saradnju.
Vidimo se na BIZIT-u
Dođite na BIZIT 2025 i postanite deo zajednice koja prati tehnologiju, razume promene i stvara digitalnu budućnost.
📅 4. i 5. novembar 2025.
📍 Hotel Metropol Palace, Beograd
🌐 www.bizit.rs
Vidimo se tamo gde se odlučuje ko razume promene — i koristi ih za napredak.