BIZIT 2025 okuplja generacije koje povezuje analogni i digitalni svet

Ako ste odrasli uz šum kaseta, miris papira i zvuk modema, a danas donosite poslovne odluke u svetu oblaka, automatizacije i digitalne bezbednosti — onda ste pravi učesnik BIZIT konferencije.

Ovog novembra, 4. i 5. u hotelu Metropol Palace u Beogradu, održaće se BIZIT 2025, najveća poslovno-tehnološka konferencija u regionu. Učesnici ove manifestacije dolaze iz „analognog detinjstva” a žive i rade u “digitalnom dobu“ — time BIZIT simbolično povezuje dve epohe: vreme kada smo učili strpljenje dok se računar „povezuje na internet“ i današnji trenutak u kojem sve mora biti odmah, brzo i bez greške.

Gde se iskustvo susreće sa rešenjem

Upravo ta kombinacija iskustva i savremenosti čini BIZIT jedinstvenim mestom — tačkom preseka iskustva i rešenja.

BIZIT nije samo konferencija. To je susret ljudi koji razumeju tehnologiju i znaju kako da je upotrebe da bi rešili konkretne poslovne izazove.

Na BIZIT-u ćete upoznati kompanije i stručnjake koji nude rešenja za:

cloud infrastrukturu i digitalnu transformaciju,

automatizaciju poslovnih procesa,

sajber bezbednost i upravljanje rizicima,

poslovni softver, analitiku i podatke.

Sve to ne kroz prodajne prezentacije, već kroz razgovore, razmenu iskustava i neformalne susrete — upravo ono po čemu je BIZIT poznat i cenjen.

Mesto susreta onih koji prave razliku

BIZIT već više od decenije okuplja lidere koji oblikuju digitalnu budućnost Srbije i regiona. Ove godine, konferencija donosi još snažniji fokus na praktična rešenja, iskustva iz realnog poslovanja i konkretne primere transformacije.

To je mesto gde možete:

upoznati ljude kojima ćete poveriti rešenje svojih poslovno-tehničkih problema,

razgovarati sa stručnjacima koji razumeju izazove vaše industrije,

čuti ideje koje pomeraju granice i otvaraju nova tržišta.

Prijave i popusti

Još uvek traje sezona popusta, pa je sada pravi trenutak da obezbedite svoje mesto.

Poslovna lica (kompanije) mogu se prijaviti putem sajta bizit.rs.

(kompanije) mogu se prijaviti putem sajta bizit.rs. Fizička lica i studenti mogu karte kupiti direktno putem platforme BUYING.RS, uz pogodnosti i popuste za studente.

Za više učesnika iz iste kompanije dostupni su dodatni popusti, a timovi od pet i više učesnika ostvaruju posebne uslove — dovoljno je da nas kontaktirate i dogovorimo saradnju.

Vidimo se na BIZIT-u

Dođite na BIZIT 2025 i postanite deo zajednice koja prati tehnologiju, razume promene i stvara digitalnu budućnost.

📅 4. i 5. novembar 2025.

📍 Hotel Metropol Palace, Beograd

🌐 www.bizit.rs

Vidimo se tamo gde se odlučuje ko razume promene — i koristi ih za napredak.