BIZIT 2025 partner: GoPro

Na konferenciji BIZIT 2025 okupljamo kompanije koje svojim znanjem, iskustvom i rešenjima pokreću digitalnu transformaciju u regionu. Jedan od takvih partnera je GoPro – domaća IT kompanija koja već više od 15 godina uspešno povezuje tehnologiju i biznis.

GoPro je specijalizovan za isporuku naprednih poslovnih rešenja i konsultantskih usluga. Sa timom od preko 70 stručnjaka i više od 120 klijenata, kompanija realizuje projekte za različite industrije i tržišta.

Kao Microsoft Solutions Partner za Business Applications, GoPro implementira ERP, BI, DMS, WMS, payroll, HRM, AppSource aplikacije i rešenja za maloprodaju, obezbeđujući sveobuhvatnu podršku u digitalnoj transformaciji poslovanja.

Kontinuirana ulaganja u stručnost, partnerstva sa globalnim liderima i primena savremenih tehnologija pomažu kompaniji da ostvari svoju viziju – da bude najbolji pružalac poslovnih rešenja gde god posluje. Fokus na kvalitet, inovacije i zadovoljstvo klijenata učinio je da im domaće i međunarodne kompanije veruju kao pouzdanom partneru.

GoPro će učestvovati u programu konferencije drugog dana. Njihov Business Development Manager, Miloš Pucarević, održaće izlaganje pod nazivom „Ima li kopilota u avionu?“. Predavanje obećava zanimljiv uvid u savremene poslovne tehnologije i način na koji digitalna rešenja mogu da podrže donošenje odluka i unaprede poslovne procese.

Na BIZIT 2025, koji je veoma blizu, GoPro će zajedno sa ostalim partnerima podeliti svoja iskustva i doprineti razgovoru o budućnosti poslovne tehnologije. A do tada – izdvajamo jedno od njihovih izlaganja sa prethodnog BIZIT-a: