BIZIT 2025 partner: Kameleon Solutions

BIZIT konferencija, dvanaesto izdanje jednog od najznačajnijih IT i biznis događaja u regionu, biće održana 4. i 5. novembra u beogradskom hotelu Metropol. Ovogodišnji program donosi aktuelne teme i inspirativne govornike, uz podršku partnera koje vam kroz ovaj serijal objava postupno predstavljamo.

Jedan od ovogodišnjih partnera BIZIT konferencije je kompanija Kameleon Solutions, prvi licencirani Salesforce partner u Srbiji i regionalni lider u implementaciji Salesforce rešenja za Jadranski region, Podsaharsku Afriku, Maltu i Bliski istok.

Kameleon Solutions je u fiskalnoj 2024. godini proglašen za Salesforce Partnera godine za region Jugoistočne Evrope, što potvrđuje njihovu stručnost i posvećenost inovacijama u oblasti digitalne transformacije.

Kompanija poseduje bogato iskustvo u radu sa klijentima iz više od 20 industrija – od maloprodaje, veleprodaje i finansija, preko bankarstva i iGaming industrije, do građevinarstva, nekretnina i ugostiteljstva. Sa više od 150 Salesforce sertifikata i preko 70 uspešno realizovanih projekata, Kameleon Solutions izdvaja se kao jedan od najstručnijih timova u regionu.

Novembar se približava, a sa njim i dvanaesti BIZIT – konferencija koja svake godine okuplja IT profesionalce, menadžere i lidere koji menjaju poslovni pejzaž regiona, a do tada izdvajamo vam jedno izlaganje koje je Kameleon Solutions imao na BIZIT-u:

