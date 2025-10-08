BIZIT 2025 partner: Lenovo

BIZIT konferencija održaće se ove godine dvanaesti put, 4. i 5. novembra u beogradskom hotelu Metropol. Za tradicionalno sjajan program biće zaduženi i partneri BIZIT-a koje vam u ovom serijalu objava predstavljamo.

Jedan od ovogodišnjih partnera BIZIT konferencije je kompanija Lenovo, globalni tehnološki lider sa pozicijom 196 na Fortune Global 500 listi i prihodom od 69 milijardi dolara. Lenovo je posvećen ostvarivanju vizije „pametnije tehnologije za sve“, nudeći širok portfolio proizvoda – od laptopova i desktop računara, preko tablet uređaja i servera, pa do inovacija u oblasti veštačke inteligencije i pametnih uređaja.

Brend je prepoznatljiv po serijama ThinkPad za poslovne korisnike, Legion za gejmere i Yoga za one koji traže fleksibilnost i stil. Uz vrhunski kvalitet i dizajn, Lenovo veliku pažnju posvećuje održivosti i društvenoj odgovornosti, čime potvrđuje status jednog od najpouzdanijih tehnoloških partnera u poslovnom i privatnom okruženju.

Sa prisustvom u više od 180 zemalja, Lenovo nastavlja da pomera granice i stvara tehnologiju koja inspiriše, povezuje ljude i osnažuje budućnost.

Do novembra i dvanaestog BIZIT-a ima još malo vremena, i ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za novo tehnološko doba, prijavite se na ovom linku.