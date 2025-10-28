BIZIT 2025 partner: NITES

Dvanaesto izdanje BIZIT konferencije, najvećeg regionalnog događaja posvećenog digitalnoj transformaciji, održaće se 4. i 5. novembra u beogradskom hotelu Metropol. Ovogodišnji program okupiće vodeće domaće i međunarodne kompanije koje kroz inovacije i tehnologiju oblikuju novo poslovno doba. Jedan od partnera konferencije je NITES Group.

NITES Group je vodeći regionalni provajder softverskih platformi za energetiku, zdravstvo, pametne gradove i telekomunikacije. Kroz inovacije i stručnost, njihova rešenja prikupljaju i procesiraju podatke u realnom vremenu, omogućavajući praćenje, optimizaciju i predikciju resursa.

Njihova AI rešenja unapređuju efikasnost i održivost poslovanja, dok se softveri razvijeni po meri korisnika jednostavno integrišu u različita tehnološka okruženja.

Inspirisani Teslom, NITES Group gradi povezan i održiv svet zasnovan na podacima — svet u kojem tehnologija ne samo da povezuje, već i unapređuje svakodnevni život.

NITES će učestvovati u programu prvog dana konferencije. Njihov Bojan Kisić, Advisor of the Board, NITES Group, biće učesnik panela „E-zdravlje“ koji će se održati prvog dana konferencije.

Panel će, uz moderaciju Uroša Bogdanovića, okupiti predstavnike UNDP-a, kompanije Heliant i NITES-a u razgovoru o inovacijama koje unapređuju zdravstveni sistem i kvalitet brige o pacijentima. Kompletan program konferencije pogledajte na linku bizit.rs/agenda/.

Na BIZIT 2025, NITES će zajedno sa ostalim partnerima doprineti razgovoru o budućnosti poslovnih tehnologija i ulozi digitalnih rešenja u kreiranju održivijeg i pametnijeg društva. Pogledajte panel na kom je prošle godine učestvovao predstavnik kompanije NITES: