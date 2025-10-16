BIZIT 2025 partner: Sky Express

Dvanaesto izdanje BIZIT konferencije, jednog od vodećih IT i biznis događaja u regionu, održaće se 4. i 5. novembra u beogradskom hotelu Metropol. Ovogodišnji program donosi najvažnije teme iz sveta tehnologije, digitalne transformacije i bezbednosti, uz podršku partnera koje vam u ovom serijalu predstavljamo.

Jedan od ovogodišnjih partnera je kompanija Sky Express, lider na tržištu zapadnog Balkana u oblasti informacione bezbednosti. Njihova misija je da organizacijama omoguće da se fokusiraju na svoje poslovanje – bez brige o sajber pretnjama.

Kao strateški partner Evolution Equity Partners-a, globalnog investicionog fonda specijalizovanog za sajber bezbednosne tehnologije, Sky Express ima direktan pristup najnovijim svetskim rešenjima i saradnju sa vodećim vendorima u industriji.

Tim Sky Express-a čine visoko kvalifikovani i sertifikovani stručnjaci sa međunarodnim priznanjima kao što su OSCE, OSCP, NCSC, CRTE, CRTP, CC i CISSP. Njihova ekspertiza pokriva sve aspekte informacione bezbednosti – od analize i konsaltinga, preko implementacije najnovijih tehnologija zaštite, do edukacije i razvoja strategija upravljanja rizicima.

Kompanija je sertifikovana prema standardima ISO 27001:2022 i ISO 9001:2015, čime potvrđuje najviše profesionalne standarde i posvećenost unapređenju digitalne bezbednosti.

Sky Express će učestvovati u programu konferencije prvog dana. Njihov Sales Manager, Dalibor Mitić, održaće predavanje pod nazivom „Cyber Security slepe tačke u Data centrima: Konvergencija IT i OT bezbednosti“, u kojem će otkriti skrivene rizike koje tradicionalni IT alati često ne prepoznaju.

Predavanje pokazuje zašto je konvergencija IT i OT bezbednosti ključna za otpornost modernih data centara — i zašto čak i oni koji misle da poznaju svaki detalj svog sistema mogu biti iznenađeni.

Novembar je sve bliže, a sa njim i BIZIT 2025 – konferencija koja okuplja stručnjake, lidere i kompanije spremne da odgovore na izazove novog tehnološkog doba.

📅 Prijave su otvorene na 👉 bizit.rs/prijava