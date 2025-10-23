BIZIT 2025 partneri: Konvereks

U savremenom poslovanju stabilno i pouzdano električno napajanje je ključ uspeha. Posebno je značajno u oblastima elektroenergetskih sistema, IT i telekom aplikacija, industrijskih procesa, infrastrukture, laboratorijske i medicinske opreme. Upravo zato je Konvereks partner BIZIT 2025 konferencije, koja se ove godine održava dvanaesti put, 4. i 5. novembra u hotelu Metropol.

O kompaniji

Kompanija Konvereks osnovana je 2000. godine, kao rezultat višedecenijskog iskustva osnivača u sistemima besprekidnog napajanja električnom energijom (UPS). Tokom više od dve decenije, Konvereks realizuje projekte različitog obima – od pojedinačnih monofaznih UPS uređaja do složenih trofaznih sistema, ispravljača, baterija, agregata i opreme za data centre. Njihova rešenja primenjuju se u IT i telekom aplikacijama, industrijskim procesima, laboratorijskoj i medicinskoj opremi.

Partnerstva i tehnologije

Kompanija sarađuje sa svetskim liderima u oblasti napajanja, uključujući Schneider Electric, FIAMM, ELTEK i CGM, čime obezbeđuje vrhunski kvalitet i inovativna rešenja. Konvereks se fokusira na integrisana i efikasna rešenja zasnovana na savremenim tehnologijama renomiranih proizvođača, prilagođena specifičnim potrebama svojih klijenata.

Servis i podrška

Konvereks pruža potpunu podršku tokom čitavog životnog ciklusa sistema: projektovanje, inženjering, nabavku, isporuku, instalaciju, montažu, puštanje u rad, redovno održavanje, servisiranje i zamenu originalnih rezervnih delova, kao i odlaganje ili reciklažu stare opreme. Servis se obavlja isključivo sa originalnim delovima, uz korišćenje ovlašćenih softvera za puštanje u rad i detekciju kvarova. Poseduju lager rezervnih delova, potrebne alate i opremu, a tim kvalifikovanih inženjera i elektrotehničara je dostupan 24/7/365. Osim toga, omogućavaju obuku korisnika i dele svoje višedecenijsko iskustvo u radu sa sistemima besprekidnog napajanja.

Prednosti u odnosu na konkurenciju

Znanje, resursi i iskustvo omogućavaju Konvereksu da realizuje projekte “ključ u ruke”, od projektovanja do održavanja i servisiranja sistema besprekidnog napajanja. Njihova rešenja su pouzdana, efikasna i integrisana, što ih čini liderom u svojoj oblasti i idealnim partnerom za poslovanja koja zahtevaju visok nivo stabilnosti i sigurnosti u napajanju.

Na BIZIT-u, Konvereks će podeliti svoja iskustva, savete i inovacije iz sveta elektroenergetskih i IT rešenja, dajući posetiocima priliku da unaprede svoje poslovanje uz sigurnost i pouzdanost sistema besprekidnog napajanja. Još jako malo vremena je ostalo da se prijavite za BIZIT 2025, ukoliko ste zainteresovani da čujete novosti i konkretne savete i preporuke iz IT i biznis sveta za ovo novo tehnološko doba, to možete učiniti popunjavanjem prijave na ovom linku, a do tada izdvajamo vam jedno izlaganje koje je Konvereks imao na BIZIT-u: