BIZIT 2025: Prijava za BIZIT po promotivnim cenama do 03. septembra!

Vreme ističe – prijave za BIZIT 2025 po posebno povoljnim cenama otvorene su još samo do srede, 3. septembra!

Najveća regionalna konferencija o digitalnoj transformaciji i biznis inovacijama održaće se 4. i 5. novembra u beogradskom hotelu Metropol Palace. Pod sloganom „Rešenja, ne izgovori“, BIZIT okuplja vodeće domaće i strane stručnjake iz oblasti IT-ja, digitalne infrastrukture, biznisa i marketinga.

📌 Zašto ne smete da propustite BIZIT 2025?

Dva dana predavanja i diskusija o najaktuelnijim temama: veštačka inteligencija, Cloud, cyber bezbednost, digitalna transformacija i poslovni softver u doba algoritama.

Prilika da uživo čujete i upoznate lidere industrije koji donose praktična iskustva i rešenja.

Networking sa IT menadžerima, preduzetnicima i predstavnicima najvećih kompanija na tržištu.

🎟️ Rezervišite svoje mesto već danas i obezbedite promotivnu cenu kotizacije do sutra, 3. septembra.

👉 Link ka prijavi: https://bizit.rs/prijava/

Vidimo se na BIZIT-u – mestu gde se rađaju rešenja!