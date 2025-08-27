BIZIT 2025: Prijave do 3. septembra po promotivnim cenama
Još samo do 3. septembra možete obezbediti svoje mesto na BIZIT konferenciji po posebno povoljnim cenama! Najveći regionalni poslovno-tehnološki događaj vraća se u Beograd i ponovo okuplja lidere, stručnjake i vizionare iz sveta IT-ja i biznisa.
Ako razmišljate o novom softverskom rešenju, prelasku na Cloud, reorganizaciji informacionog sistema ili unapređenju infrastrukture – BIZIT je pravo mesto gde se ideje pretvaraju u konkretna rešenja.
Šta vas očekuje na BIZIT-u?
Program konferencije donosi najaktuelnije teme savremenog poslovanja:
- Praktične primene veštačke inteligencije u kompanijama svih veličina
- Bezbednost i pouzdanost ICT infrastrukture
- Cloud strategije i optimizacija sistema
- Digitalna transformacija u privatnom i javnom sektoru
- Marketing i komunikacije u doba algoritama
Ljudi + AI = budućnost poslovanja
Često se postavlja pitanje: „Da li će veštačka inteligencija proglasiti ljude suvišnim?“
Na BIZIT-u ćete saznati da je odgovor – ne.
AI je moćan alat, ali ljudi su ti koji postavljaju pitanja, donose odluke i stvaraju vrednost. Tehnologija ne zamenjuje ljude – ona ih osnažuje. Pomaže da radimo brže, pametnije i sa više uvida, otvarajući prostor za kreativnost i strategiju.
Zato je BIZIT mesto na kojem ćete čuti priče o rešenjima koja zaista funkcionišu, upoznati one koji menjaju pravila igre i vratiti se sa znanjem koje odmah možete primeniti.
Za koga je BIZIT?
- IT menadžere, team leadere i administratore
- C-Level menadžere u razvoju, finansijama, marketingu i prodaji
- Vlasnike i osnivače biznisa
- Biznis stratege i sve koji donose ključne odluke
Na sceni će biti predstavnici najvećih ICT kompanija iz zemlje i sveta – sa rešenjima koja nisu samo trendovi, već praktični alati za stvarne izazove.
Prijavite se na vreme
🎟️ Rezervišite svoje mesto do 3. septembra i iskoristite promotivne cene kotizacija.
👥 Za timove od pet i više učesnika iz iste kompanije obezbeđene su posebne pogodnosti – javite se redakciji za detalje.
BIZIT već dvanaestu godinu okuplja zajednicu koja deli iskustva, gradi kontakte i razmenjuje znanje.
Ovog novembra – biramo rešenja, ne izgovore.
📅 4–5. novembar 2025.
📍 Hotel Metropol Palace, Beograd