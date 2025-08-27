BIZIT 2025: Prijave do 3. septembra po promotivnim cenama

Još samo do 3. septembra možete obezbediti svoje mesto na BIZIT konferenciji po posebno povoljnim cenama! Najveći regionalni poslovno-tehnološki događaj vraća se u Beograd i ponovo okuplja lidere, stručnjake i vizionare iz sveta IT-ja i biznisa.

Ako razmišljate o novom softverskom rešenju, prelasku na Cloud, reorganizaciji informacionog sistema ili unapređenju infrastrukture – BIZIT je pravo mesto gde se ideje pretvaraju u konkretna rešenja.

Šta vas očekuje na BIZIT-u?

Program konferencije donosi najaktuelnije teme savremenog poslovanja:

Praktične primene veštačke inteligencije u kompanijama svih veličina

Bezbednost i pouzdanost ICT infrastrukture

Cloud strategije i optimizacija sistema

Digitalna transformacija u privatnom i javnom sektoru

Marketing i komunikacije u doba algoritama

Ljudi + AI = budućnost poslovanja

Često se postavlja pitanje: „Da li će veštačka inteligencija proglasiti ljude suvišnim?“

Na BIZIT-u ćete saznati da je odgovor – ne.

AI je moćan alat, ali ljudi su ti koji postavljaju pitanja, donose odluke i stvaraju vrednost. Tehnologija ne zamenjuje ljude – ona ih osnažuje. Pomaže da radimo brže, pametnije i sa više uvida, otvarajući prostor za kreativnost i strategiju.

Zato je BIZIT mesto na kojem ćete čuti priče o rešenjima koja zaista funkcionišu, upoznati one koji menjaju pravila igre i vratiti se sa znanjem koje odmah možete primeniti.

Za koga je BIZIT?

IT menadžere, team leadere i administratore

C-Level menadžere u razvoju, finansijama, marketingu i prodaji

Vlasnike i osnivače biznisa

Biznis stratege i sve koji donose ključne odluke

Na sceni će biti predstavnici najvećih ICT kompanija iz zemlje i sveta – sa rešenjima koja nisu samo trendovi, već praktični alati za stvarne izazove.

Prijavite se na vreme

🎟️ Rezervišite svoje mesto do 3. septembra i iskoristite promotivne cene kotizacija.

👥 Za timove od pet i više učesnika iz iste kompanije obezbeđene su posebne pogodnosti – javite se redakciji za detalje.

BIZIT već dvanaestu godinu okuplja zajednicu koja deli iskustva, gradi kontakte i razmenjuje znanje.

Ovog novembra – biramo rešenja, ne izgovore.

📅 4–5. novembar 2025.

📍 Hotel Metropol Palace, Beograd

👉 Prijavite se odmah