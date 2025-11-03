BIZIT: Most između prošlosti i budućnosti

U beskrajnoj trci prema poslovnoj i tehnološkoj budućnosti, povremeno treba makar na trenutak stati, osvrnuti se iza sebe na ono što je urađeno a onda usmeriti pogled unapred, u nadi da ćemo sagledati relevantne trendove i uzjahati talas promena koji vodi ka uspehu. Svako će taj trenutak preseka između juče i sutra nazvati na neki svoj način. Mi ga već 12 godina zovemo – BIZIT!

Kao i tehnologija, BIZIT se neprekidno menjao, od prolećne sajamske izložbe 2014. godine pa do uvaženog regionalnog stručno-poslovnog skupa. Kada nam je kolega Pavle Peković predložio da organizujemo „nešto“ u okviru Sajma tehnike, razmišljali smo „sajamski“. Izložba najnovije opreme, ali i predavanja o raznim ICT temama – tada je ERP bio „svetsko čudo“ na našem tržištu, mobilno plaćanje se tek zahuktavalo, a društvene mreže je trebalo nekako povezati sa poslovnim svetom.

Ime BIZIT maestralno je smislila naša Andrijana Maksimović, pa je čak i domen bizit.rs bio slobodan (o bizit.com možemo samo da sanjamo). Posetioci su gledali opremu i slušali predavanja, a mi smo slušali njihove komentare. I shvatili da treba menjati puno toga.

Pre svega, hardver (makar i najmoderniji) nije trebalo da predstavlja fokus izložbe. BIZIT zapravo i ne treba da bude izložba nego poslovno-stručni skup koji se bavi primenom ICT rešenja, „most“ između provajdera rešenja i korisnika. I tako je BIZIT 2015 osvanuo u luksuz­nom ambijentu Kluba poslanika, od 3. do 4. novembra 2015. godine – našli smo zgodan termin koga se držimo i danas. Osim rešenjima, bavili smo se i informatičkom infrastrukturom, koja je za mnoge predstavljala potpuno imaginarni pojam. Firme su, osim prezentacija, organizovale direktne sastanke sa klijentima u foajeu Kluba, a i sami korisnici su imali šta da kažu jedni drugima.

Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik, PC Press

I tako smo iz godine u godinu napredovali. Kad pogledam spisak tema i govornika, pa i same slogane BIZIT-a, vidim opsežan dnevnik uspeha i stranputica ICT industrije. Mnogi partneri su sa nama već godinama, ali uvek ima i novih koji traže šansu pred zahtevnim korisnicima. Radionice, paneli, polemike… „Preživeli“ smo poplave, COVID-19 i veliki nestanak struje, uveli online stream skupa, selili se nekoliko puta, ne nužno zato što smo želeli već zato što se, kao i ICT, i političko stanje menja… Sve je to BIZIT.

Ovogodišnja konferencija treba da odgovori na brojne dileme koje su možda sudbonosnije nego prethodnih godina. Na tržištu rada svi traže samo AI, mada sam već čuo za slučajeve da desetine mladih programera posle par meseci bude otpušteno jer se pokaže da ne znaju ništa drugo. Što je mnogo važnije, uspeh ili krah globalne ekonomije su sada predmet „opklade“. Ako pogledate S&P 500 akcije, rast je sasvim solidan. Ali ako raščlanite taj rast, pokaže se da 92% ovogodišnjeg US GDP rasta potiče od AI kompanija. Harvardski profesor Jason Furman kaže da je „Amerika danas jedna velika kladionica koja se kladi na AI.“ AI mora da uspe inače… Treba razumeti sve implikacije „opklade“ i negde u njoj potražiti šansu za vašu firmu, ne zanemarujući pritom ni druge ICT teme jer, najzad, ceo svet ipak nije samo AI. Gde biste to bolje uradili nego 4. i 5. novembra u hotelu Metropol.

Vidimo se na BIZIT-u!