BIZIT Plus seminar Kontekst prodaje – Predstavljamo predavače – Miroslav Varga

Ono što je sigurno, to je da ovakvu ekipu zaista izuzetnih predavača i vrhunskih stručnjaka različitih ekspertiza u svojim oblastima nećete pronaći nigde drugde. Ovakav odabor predavača omogućava nam i da na jedinstven način sagledamo temu (proces prodaje) iz više uglova kao što su makroekonomski, psihološki, komunikacioni, organizacioni, kako bismo bolje razumeli i dešifrovali signale iz spoljnjeg sveta i posledice njihovog uticaja.

Kao što smo rekli jedan od predavača na BIZIT Plus seminaru biće Miroslav Varga, martech specijalista.

Miroslav je najstariji Google sertifikovani trener na svetu u statusu šestostrukog dede. To možda najbolje ilustruje koliko je dugo u ovom poslu. A, biti dugo u ovom poslu znači napraviti puno grešaka. Srećom, iz tih grešaka treba brzo učiti kako bismo ih ispravili i postali svakim danom malčice bolji.

Sve greške Miroslav je napravio za tuđe pare pa oseća potrebu vratiti zajednici na način da govori o njima na konferencijama i predavanjima – kako ih izbeći. Zato njegova predavanja polaznici vole poslušati jer uvek izvuku i neku korist za sebe.

Osim grešaka, Miroslav je napravio i neke dobre stvari. Kad priča o njima, u pravilu ga publika ili stručni žiri nagradi. Zato je ujedno i najnagrađivaniji regionalni autor s prvim nagradama sa svih najvažnijih konferencija iz područja online oglašavanja u Evropi. Na nekim konferencijama je čak dobio više puta prve nagrade pa ga organizatori više ne uključuju u regularni program. Žele da nagrade dođu i do drugih 🙂

Svoje predavanje je koncipirao da publici predstavi 12 studija slučaja (za sada su tri od njih zaslužile Nobelovu nagradu) iz Bihevioralne ekonomije i Teorije igara koje objašnjavaju neka ljudska ponašanja. Kako se u oglašavanju koriste neke od njih, tako se upotrebom AI otvara ogromno područje moguće zloupotrebe. Svakako je dobro da svako ko se bavi prodajom ili oglašavanjem sazna za te vrlo bitne stvari i kako ih upotrebiti u svakodnevnoj borbi na tržištu.

Čest i vrlo poželjan učesnik konferencija širom našeg regiona, Miroslav je uvek lepo dočekan i ispraćen na BIZIT događajima, bilo da se radi o predavanju ili radionici. Teme kojima se bavi prenosi posetiocima na vrlo pitak i jednostavan način tako da čak i ako se neko prvi put susreće sa digitalnim alatima kojima se služe marketing stručnjaci može da razume i shvati suštinu. Pogledajte jedan od Miroslavovih ranijih nastupa na BIZIT događajima i prosudite sami:

Nedavno smo imali čast da ugostimo Miroslava i u našem studiju, te ukoliko vas interesuje da saznate zašto je termin digitalni marketing pogrešan pogledajte emisiju:

Ovom prilikom prenosimo Miroslavov tekst o tome kako je Google uveo obaveznu verifikaciju oglašivača svima na svetu jer je opisao case koji je bio presedan u Google oglašavanju.

AdWords uništio oglašivača zbog konkurencije

Počelo je sasvim bezazleno. Dva, tri maila upozorenja. Nakon nekog vremena Google suspendira URL za oglašavanje. A, konkurencija likuje, jer je konačno uspjela.

Pišite blog i što sve radite

Pisanje bloga bi po meni trebala biti obaveza svakome tko je službeni Google Partner ili se na bilo koji način bavi AdWords oglašavanjem. Sustav se tako brzo mijenja, pravila ima toliko puno, a iskustvo koje steknete je prebogato i previše vrijedno da ostane sakriveno unutar četiri zida tvrtke u kojoj radite. Ne mogu shvatiti korporativni menedžment koji kolegama nekad brani objavljivanje blogova, ali o-tom-potom.

Prepričat ću cijeli slučaj koji se dogodio jer sam na kraju svih događanja bio osobno involviran. Čak sam i tražio Google AdWords ekipu da na temelju tog slučaja uvedu dodatnu funkciju u AdWords: URL eligibility test.

Bilo bi mi lakše pisati o tome kada bih smio objaviti tko je u pitanju i podijeliti o njima link na društvenim mrežama.

AdWords studije slučaja

Sve studije slučaja koje mi u Escape-u objavljujemo imaju određen vremenski odmak od događaja. U pravilu je to godinu dana, ali može biti više ili manje. S jedne strane je to zato da se ne identificira tko je u pitanju, a s druge strane, želimo neko rješenje eksploatirati sve dok to donosi konkurentnu prednost našim klijentima. Primjerice, tko je pratio mogao je pročitati da je talijanski blog ADworldExperience (preporučam da ga pratite) objavio jedan moj članak:

Kolega Ivan Rečević je na G+ zajednici Google partners Hrvatska povodom toga komentirao da me uvijek citira na predavanju:

Zašto ova AdWords studija slučaja?

Iz dva razloga:

– Mi (Escape) se nikada nećemo poslužiti tom tehnikom

– Iz neznanja bi se moglo dogoditi da uskoro bude sve više ‘žrtava’, što se vidi po pitanjima.

Ne volim dugačke uvode, ali ovaj slučaj to zahtjeva. Dakle, ….

Pažljivo pročitajte uvjete ili TOS jer je Google vrlo krut u tumačenju pravila

Krutost je dobra ako volite imati stvari jasno i čisto definirane. Također, to je vrlo opasno kada netko nađe rupu u sustavu i počne je koristiti za loše stvari. Tada Google krutost čini ispravljanje greške nemogućim.

Uzmimo da imamo 2 oglašivača koji se zovu ‘Jedan‘ i ‘Dva‘. Pretpostavimo također da djeluju aktivno u državi A. U državi B niti jedan od njih nije aktivan i ne zanima ga posebno ta država, ali treba nam za naš slučaj i država B. I uzmimo da imamo dvije AdWords agencije, ‘X‘ i ‘Y‘.

Oglašivač Jedan vrlo je dobar u svom poslu i ulaže u AdWords oglašavanje. Oglašava se u državi A za što koristi agenciju X.

Oglašivač Dva se isto oglašava u državi A i to mu radi agencija Y. Pošto mu posao ne ide tako uspješno kao oglašivaču Jedan, a smatra da je to dobrim dijelom zbog AdWords kampanje, zahtjeva od svoje agencije Y čuda i nemoguće. Ukratko, traži da se na bilo koji način eliminira oglašivač Jedan. Već je primjenio u pokušaju eliminacije neke od SEO metoda o kojima smo i mi pisali (Prljavi SEO, SEO ludilo, SEO internet marketing), ali sada se okomio na AdWords.

U naletu očaja i ne želeći izgubiti klijenta, agencija Y pažljivo je iščitala sve Google AdWords terms of service uredbe. I dosjetili su paklene ideje….

Angažirat će u državi B nekoliko agencija da oglašavaju u državi B oglašivača JEDAN. Moram ovo naglasiti još jednom: Oglašivač Dva želi elimirati oglašivača Jedan i prepušta agenciji Y da angažira u državi B nekoliko AdWords agencija da oglašavaju oglašivača Jedan. Svaka ta agencija, ne znajući za agenciju prije, otvara novi AdWords račun i stavlja ponovo AdWords voucher. Nakon mjesec dana, oglašavanje prestaje i angažira se nova agencija.

Oglašivaču Jedan ne stižu nikakve opomene niti zna da se u državi B događa nešto čudno. Nakon učestalog kršenja Google TOS vezano uz vouchere u državi B, Google kažnjava URL oglašivača Jedan i ne dopušta mu više oglašavanje AdWords sustavom. To znači da nigdje na svijetu više spomenuti URL ne može biti oglašavan u AdWords sustavu.

Sav SEO napor, sav trud u online sakupljanje tkz. ‘link juice’ i niz ostalih stvari koje se kolokvijalno naziva ‘minuli rad’ palo je u vodu. Jedini način da oglašivač Jedan ponovo pokrene AdWords kampanju bilo je kreiranje novog URL-a i pokretanje priče nanovo.

