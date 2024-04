BIZIT Plus Seminar: Uobičajeni strahovi kupaca i kako ih prevazići

Uvek postoji prirodna opreznost među kupcima. Kad god priđu nečemu nepoznatom, to uglavnom rade pažljivo, pogotovo u biznis ili IT okruženju kada je proizvod koji se kupuje specifičan kao na primer neki software. Neodlučnost traje sve dok se strahovi kupaca, neizvesnosti i sumnje ne razjasne. A kada se to dogodi, vlasnici preduzeća gube te prilike.

Na ovogodišnjem BIZIT seminaru koji će se 29. maja u hotelu Metropol u Beogradu održati pod sloganom „Kontekst prodaje“ između ostalog moći ćete da čujete strategije koje će vam pomoći da ublažite te strahove, povećate angažovanje klijenata i povećate konverzije. Na ovu temu govoriće nam vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Oliver Tošković. Mi vam do tada izdvajamo najčešće strahove kupaca i kako ih prevazići.

Strah od neizvesnosti

Možda ste novi u industriji i još uvek pokušavate da namamite potencijalne klijente da isprobaju vašu liniju proizvoda. I, naravno, prvi kupci koji nisu upoznati sa vašim brendom mogu se osećati nesigurno kada kupuju vaš proizvod. Ovaj strah uvek vreba u njihovim glavama da možda neće biti zadovoljni vašim kvalitetom i ponudom i mogli bi da zažale što su kupili proizvod ili uslugu od vas.

Postavite zasebnu landing stranicu da biste ublažili ovaj strah informacijama o vašem brendu, proizvodima i uslugama. Takođe, razmislite o ponudi 30-dnevne garancije povraćaja novca, povraćaja novca bez pitanja ili probnog perioda da biste privukli klijente.

Ovo će rezultirati većim osećajem udobnosti i poverenja što će dovesti do povećanja prodaje.

Negativne kritike ili izjave

Strah kupaca često izazivaju informacije trećih strana na koje naiđu na mreži ili na stranicama društvenih mreža. Takođe članovi porodice ili prijatelji kupca mogu imati negativne komentare i uticaj. Svi ovi faktori mogu uticati na odluku osobe da ne kupuje od vas.

Rešenje ovog problema leži u dubljem iskorenjavanju te unapred stvorene ideje i dokazivanju da nisu sva mišljenja činjenice to jest da su tačna. Takođe, nemojte se plašiti da zatražite pomoć od svojih bivših kupaca ako se ukaže potreba. To će indirektno preneti vrednost vašeg proizvoda kupcima i učiniti da izgledate kao brend kome ljudi veruju.

Zapamtite, jedino rešenje za odbacivanje ovih strahova je transparentnost.

Strah od zatrpavanja

Razlog zašto ljudi kupuju proizvode je postizanje određenog cilja. Međutim, biće trenutaka kada proizvod nije jednostavan za upotrebu i biće potrebno mnogo truda i vremena da se njime savlada.

Ovaj problem možete rešiti tako što ćete uključiti korake i procese koje većina kupaca treba da nauči. Kao deo vašeg plana edukacije o proizvodima, trebalo bi da uložite vreme i resurse u pisanje blogova, kreiranje tutorijala, kreiranje video kurseva i pružanje saveta za društvene mreže.

Sve ovo će učiniti da se vaša ciljna publika oseća ugodnije kada kupuje vaš proizvod.

Strah od ponovnog pokušaja

Ako vaš kupac nerado objašnjava svoje razloge zašto ne kupuje od vas ili ponavlja svoje prethodne greške, možete pretpostaviti da to ima neke veze sa njihovim prethodnim iskustvom. Da biste najbolje rešili ovu krizu, pokušajte da razumete kakvo su iskustvo imali i kako to možete da ispravite.

Predložite probni period na svoje proizvode ili usluge ovim potencijalnim klijentima i uverite ih da ovog puta neće naići na probleme koje su ranije imali.

Važno je zapamtiti da što je kupac stariji, potrebno mu je više uveravanja.

Strah od gubitka osetljivih informacija i novca

Svi znamo da su mnogi ljudi postali žrtve onlajn prevara i izgubili svoje lične podatke i velike sume novca. Dakle, prirodno je da se ljudi pitaju da li su podaci o njihovoj kreditnoj kartici bezbedni kada ih zamolite da ih unesu na vašu veb lokaciju, posebno ako ste mala ili nova firma.

Za rešavanje ovog problema može se koristiti nekoliko načina. Za početak, uverite se da je vaš prolaz za plaćanje siguran i međunarodno priznat. Zatim dodajte bezbednosne sertifikate i značke poverenja koje dokazuju da ste kredibilna kompanija. Najvažnije, zapamtite da ljudima date način da dođu do vas.

Zapamtite, poverenje je važnije kako vaša baza klijenata raste.

Ono što je najvažnije je da razumete koji problemi mogu da se pojave i kako mogu da utiču na vaš proizvod/uslugu, i da možete da preduzmete korake da ih ublažite. Svaki od ovih saveta zahteva kreativnost, doslednost i posvećenost izvan tipičnog pristupa prethodnih decenija. Na kraju, izazov za današnje poslovanje je pružanje ponude koja je sveukupno ubedljivija od postojećih strahova.

Više o ovoj temi čeka vas na BIZIT Plus seminaru na koji se već sada možete prijaviti popunjavanjem prijave na ovom linku. Vidimo se 29. maja u hotelu Metropol!

